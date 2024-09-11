PS5 Pro突發於今晚舉行一場「技術發表會」串流簡報登場，由PS5主機首席架構師Mark Cerny主持，短短9分鐘內解說了這一部進階版PS5的規格、價錢、推出日期及支援遊戲
3方面改良畫質
PS5 Pro有3大加強位，首先是有更大的GPU，令圖像運算提高45％。第二是增強光線追蹤，甚至比普通版PS5加強2至3倍。最後是新增名為PlayStation Spectral Super Resolution的升級解像技術，AI導向圖像升級，以AI機器學習，提升畫面質素及解像度。
以上功能為現有遊戲改善畫質，並有兩倍的影格速率。《最後生還者2》為例，使用保真模式可見遊戲有細緻畫面，同時以60fps流暢運行。與PS5相比，同樣使用60fps的效能模式，畫質更加銳利清晰。
視覺效果大幅提升
以《地平線 西域禁地》作示範，圖像增強令環境視覺效果更迫真，角色的頭髮及皮膚質感都能呈現。光追效能在《跑車浪漫旅7》令車與車之間的反射影子更加真實，《霍格華茲的傳承》中，場景的光影及水面倒影等都相當驚人。
支援遊戲包括：
Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered
PS5 Pro將於11月7日開售，售價為699.99美元，折合港元約$5458，主機包手掣一個及2TB SSD。香港發售詳情未公佈，已有PS5的機迷會否考慮換機？