PS5 Pro突發於今晚舉行一場「技術發表會」串流簡報登場，由PS5主機首席架構師Mark Cerny主持，短短9分鐘內解說了這一部進階版PS5的規格、價錢、推出日期及支援遊戲

3方面改良畫質

PS5 Pro有3大加強位，首先是有更大的GPU，令圖像運算提高45％。第二是增強光線追蹤，甚至比普通版PS5加強2至3倍。最後是新增名為PlayStation Spectral Super Resolution的升級解像技術，AI導向圖像升級，以AI機器學習，提升畫面質素及解像度。

以上功能為現有遊戲改善畫質，並有兩倍的影格速率。《最後生還者2》為例，使用保真模式可見遊戲有細緻畫面，同時以60fps流暢運行。與PS5相比，同樣使用60fps的效能模式，畫質更加銳利清晰。