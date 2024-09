視覺效果大幅提升

以《地平線 西域禁地》作示範,圖像增強令環境視覺效果更迫真,角色的頭髮及皮膚質感都能呈現。光追效能在《跑車浪漫旅7》令車與車之間的反射影子更加真實,《霍格華茲的傳承》中,場景的光影及水面倒影等都相當驚人。

支援遊戲包括:

Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered

PS5 Pro將於11月7日開售,售價為699.99美元,折合港元約$5458,主機包手掣一個及2TB SSD。香港發售詳情未公佈,已有PS5的機迷會否考慮換機?