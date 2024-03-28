PSVR2開售僅一年多傳停產　日本業界指出三個死因

日本遊戲機生產商PlayStation，開發的VR遊戲配件「PlayStationVR2」據報在開售僅一年多的時間就已經停產，當中更生產了200萬台。日本媒體向遊戲業界分析員了解，並點出「3個死因」。 美國媒體彭博早前報道，指在去年2月開始發售的PSVR2，在去年底已經停止生產，至今生產數是200萬台。與前一代的PSVR自2016年起至2019年底賣出超過500萬台的數字相距甚遠。日本媒體就向PlayStation的母公司Sony了解是否已經停產，不過Sony當時未有回應。而日本媒體就向遊戲業界的分析員了解，他們指出：「PSVR2被迫停產，這一點都不奇怪」分析員指出3個原因。

VR的三大死因 其中一個原因是，遊戲的性價比低。分析員指出，一般人的遊戲時間都會長達數個小時，然而VR則難以長時間遊戲，不少人在玩1個小時已經感到很辛苦。 至於第二個原因，分析稱是VR遊戲的外觀不討好。主要是因為當玩VR遊戲時，只有玩家看到畫面，旁人根本不知道他在做甚麼，因此會對玩家的行動覺得可疑。 而最後的一個原因，是VR的裝備讓玩家有不舒適的感覺。分析員指出，在智能電話的普及之下，戴手錶的人數開始減少，很多人都不喜歡穿戴裝備的時候，VR卻需要戴上裝備玩弄而有不舒適感。