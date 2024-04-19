Pura70及Pura70 Pro+ 4月22內地版發售 價錢$5499起

華為昨日（4月18日）突襲推出手機Pura70 Ultra 及 Pura70 Pro外，預告於4月22日10:08開售 Pura70 Pro+ 及 Pura70，前者定價由7,999人民幣（約8,652.6港元）起，後者為5,499人民幣（約6,067.7港元）起。
Pura70 Pro+最貴近1萬港元
據官方最新的資訊顯示，華為手機Pura70 Pro+ 將提供兩個版本，分別是16GB RAM + 512GB ROM 及 16GB RAM + 1TB ROM，售價分別為7,999及8,999人民幣（約9734.3港元），備有魅影黑、光織銀及弦樂白三色。而 Pura70 就提供了三個版本，分別是16GB RAM + 256GB ROM 及 16GB RAM + 512GB ROM 及 16GB RAM + 1TB ROM，售價分別為5,499、5,999（約6,489.2港元）及6,999人民幣（約7,571.1港元），備有羽砂黑、雪域白、櫻玫紅及冰晶藍。
Pura70 Pro+規格
華為 Pura70 Pro+ 採用 6.8吋 120Hz LTPO OLED 屏幕(2844 × 1260)，搭載5000萬像超聚光主鏡（F1.4~F4.0 光圈）+ 1250萬像素超廣角鏡頭（F2.2光圈）+ 4800万像超聚光微距長焦鏡（F2.1光圈）及支持自動對焦及1300萬像素超廣角自拍鏡，電池容量為5050mAh(支援100W有線快充、80W無線快充及20W反向充電。並支援衛星通話及具備IP68規格。
Pura70規格
至於另一華為手機Pura70 採用 6.6吋 120Hz LTPO OLED 屏幕(2760 × 1250)，搭載5000萬像超主鏡（F1.4~F4.0 光圈）+ 1300萬像超廣角鏡頭（F2.2光圈）+ 1200万像長焦鏡（F2.1光圈），支持自動對焦及1300萬像素超廣角自拍鏡，電池容量為4900mAh(支援66W有線快充、50W無線快充及7.5W反向充電。