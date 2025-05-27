realme GT 7國際版發布　旗艦配置加推Aston Martin特別版

realme雖然在香港沒有行貨發售，不過在海外及印度等地區卻相當人氣。今日realme在法國巴黎舉行全球發布會，推出realme GT 7 Series，配備MediaTek Dimensity 9400e晶片、超強7000mAh泰坦電池以及高達6000nit峰值亮度LTPO屏幕。最注目的是與Aston Martin Aramco F1車隊合作的特別版realme GT 7 Dream Edition，用上招牌Racing Green綠色設計，粉絲必定很想要。

強勁電池及屏幕配置

realme GT 7國際版跟內地版配置有少許分別，配備全新MediaTek Dimensity 9400e晶片而非9400+，安兔兔跑分達2450000。泰坦電池容量為7000mAh，支援120W快充，只需15分鐘即可充滿50%，甚至可作反向充電；內地版則有7200mAh，但只支援100W快充。6.78吋1.5K AMOLED屏幕只有120Hz刷新率，不及內地版的144Hz。

配備3鏡AI Travel Snap相機系統，包括Sony IMX 906 OIS主鏡、50MP 2X鏡頭及8MP廣角鏡，前置32MP自拍鏡頭。機背物料以IceSense石墨烯製作，有散熱降溫作用，備有淺藍及黑色可供選擇。內置業界最大的7700mm均溫板，有效360度散熱。另有IP69防水、ArmorShell屏幕保護玻璃等。realme UI 6.0亦有齊各種AI助理、修圖等功能。