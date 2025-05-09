Realme GT7概念機配備10,000 mAh電池　機身輕巧不變

今日手機電池容量可以有幾大？早前realme全球官方X帳號，就展示了配備高達10,000mAh電池的Realme GT7概念手機，其同時對應320W極限閃充，並保持僅8.5mm厚度、跟215g機重正常體積。

據Realme全球市場總監Chase Xu在官方X帳號、以短片展示Realme GT7概念手機內容，可看到裝置各項詳細外觀跟重點設計。