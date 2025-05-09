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科技
2025-05-09 15:15:00

Realme GT7概念機配備10,000 mAh電池　機身輕巧不變

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Realme GT7 10,000 mAh 概念機曝光！機身僅 8.5mm 厚、215g 重，一設計極小巧

今日手機電池容量可以有幾大？早前realme全球官方X帳號，就展示了配備高達10,000mAh電池的Realme GT7概念手機，其同時對應320W極限閃充，並保持僅8.5mm厚度、跟215g機重正常體積。

據Realme全球市場總監Chase Xu在官方X帳號、以短片展示Realme GT7概念手機內容，可看到裝置各項詳細外觀跟重點設計。

Realme GT7 10,000 mAh 概念機曝光！機身僅 8.5mm 厚、215g 重，一設計極小巧

零售版仍達 7,200mAh

其中Realme GT7概念機配備高達887Wh/L的10,000mAh電池，跟為容納電池而收細至23.4mm的PCB主板，及保持8.5mm厚度、215g機重。

Mobile Magazine短評：儘管零售版GT7未具備如此誇張電量（但仍達 7,200mAh），但至少可期待未來終有一天手機可擁有更耐用操作時長。

資料來源：Realme（Global）

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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