Realme GT7概念機配備10,000 mAh電池　機身輕巧不變

今日手機電池容量可以有幾大？早前realme全球官方X帳號，就展示了配備高達10,000mAh電池的Realme GT7概念手機，其同時對應320W極限閃充，並保持僅8.5mm厚度、跟215g機重正常體積。
據Realme全球市場總監Chase Xu在官方X帳號、以短片展示Realme GT7概念手機內容，可看到裝置各項詳細外觀跟重點設計。
零售版仍達 7,200mAh
其中Realme GT7概念機配備高達887Wh/L的10,000mAh電池，跟為容納電池而收細至23.4mm的PCB主板，及保持8.5mm厚度、215g機重。
Mobile Magazine短評：儘管零售版GT7未具備如此誇張電量（但仍達 7,200mAh），但至少可期待未來終有一天手機可擁有更耐用操作時長。
資料來源：Realme（Global）
文章獲Mobile Magazine授權轉載
The unboxing video of the realme GT 10,000 mAh concept phone is here! Get ready for unparalleled power and performance! pic.twitter.com/22WWiIjbA8— Chase (@ChaseXu_) May 6, 2025