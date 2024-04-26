Redmi A3 $599超值手機 外形有驚喜影相睇片合格

今時今日人人機不離手，甚至擁有多過一部智能手機傍身。想要部後備機，或是給小朋友和長者使用的平價手機，這部售價只需$599的Redmi A3，外形不失禮加上有齊基本配置，CP值爆登。
外形討好相機有誠意
Redmi A3設有午夜黑及森林綠兩種配色，前者的玻璃鏡面機背帶有暗閃效果，軍綠色則是啞光皮革手感。機身只有8.3毫米厚度，拿上手纖薄輕巧。6.71吋Dot Drop螢幕解像度為1650x720，屏佔比達90%，亮度為500 nits，90Hz高更新率令畫面暢順，同時具備DC護眼調光功能。瀏覽網頁、播放影片畫面不俗，色彩豐富及光度充足。
後置AI雙鏡頭，以大圓形暗紋設計，很有質感。後置f/2.0大光圈800萬像素鏡頭，配以248x328主動像素陣列的QVGA輔助鏡頭。前置自拍鏡頭為500萬像素，f/2.2光圈，特設柔和燈光環，兩者可拍最高1080P 30fps影片。影像質素中規中矩，日間照片尚算清晰，兩倍變焦後較濛。勝在設有HDR、菲林相機、人像及縮時攝影等多個模式，甚有誠意。
使用流暢配置充足
配備MediaTek Helio G36八核處理器，2.2GHz CPU頻率，使用Android 14系統。當然不及中高階手機反應迅速即時，但用起上來沒有太多延滯，流暢度可接受。內置3GB+64GB容量，亦有Micro SD卡槽可擴展至1TB儲存空間，以及支援雙4G。
Redmi A3續航有驚喜，5000mAh超大容量電池可待機長達26日，影片播放長達17小時。另有側面指紋感應器解鎖、3.5毫米耳機插孔及FM收音機等配置，基本配置齊全。以六百有找的價錢，可說是值回票價。