Redmi A3 $599超值手機 外形有驚喜影相睇片合格

今時今日人人機不離手，甚至擁有多過一部智能手機傍身。想要部後備機，或是給小朋友和長者使用的平價手機，這部售價只需$599的Redmi A3，外形不失禮加上有齊基本配置，CP值爆登。

外形討好相機有誠意

Redmi A3設有午夜黑及森林綠兩種配色，前者的玻璃鏡面機背帶有暗閃效果，軍綠色則是啞光皮革手感。機身只有8.3毫米厚度，拿上手纖薄輕巧。6.71吋Dot Drop螢幕解像度為1650x720，屏佔比達90%，亮度為500 nits，90Hz高更新率令畫面暢順，同時具備DC護眼調光功能。瀏覽網頁、播放影片畫面不俗，色彩豐富及光度充足。