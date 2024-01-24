Redmi K70 Ultra傳提早推出 規格硬件挑戰頂配電競手機？

小米子品牌 Redmi 高配手機 Redmi K60 Ultra的後繼機型Redmi K70 Ultra，或比預期更早推出市場，規格可能與同系列 K70 Pro 不一樣，改用 MediaTek 旗艦晶片天璣 9300、及換上新製作 1.5K 螢幕，硬件表現或有力挑戰頂配電競手機。

爆料達人「數碼閒聊站」透露，疑似小米子品牌 Redmi 未發佈重點手機 K70 Ultra，或可能用上新物料製作的 1.5K 8T LTPO 螢幕，有機會加上較 Xiaomi 14 系列更誇張「以下犯上」規格的 5K 以上流明峰值亮度、高頻 PWM 調光方案，跟旗艦手機級別的邊框收窄處理。

文中又提及 Redmi K70 Ultra 開發進程當中，受測樣本手機頂配採用了 MediaTek 天璣9300 晶片組，配以 24GB LPDDR5T RAM 跟 1TB UFS 4.0 儲存，並會有一組「當代旗艦級配置」下放至手機內。如資料屬實則代表 K70 Ultra 的硬件表現或有力挑戰頂配電競手機，擁有市場上數一數二運算表現。