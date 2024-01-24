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科技
2024-01-24 06:00:00

Redmi K70 Ultra傳提早推出 規格硬件挑戰頂配電競手機？

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Redmi K70 Ultra傳提早推出 規格硬件挑戰頂配電競手機？

Redmi K70 Ultra傳提早推出 規格硬件挑戰頂配電競手機？

小米子品牌 Redmi 高配手機 Redmi K60 Ultra的後繼機型Redmi  K70 Ultra，或比預期更早推出市場，規格可能與同系列 K70 Pro 不一樣，改用 MediaTek 旗艦晶片天璣 9300、及換上新製作 1.5K 螢幕，硬件表現或有力挑戰頂配電競手機。

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爆料達人「數碼閒聊站」透露，疑似小米子品牌 Redmi 未發佈重點手機 K70 Ultra，或可能用上新物料製作的 1.5K 8T LTPO 螢幕，有機會加上較 Xiaomi 14 系列更誇張「以下犯上」規格的 5K 以上流明峰值亮度、高頻 PWM 調光方案，跟旗艦手機級別的邊框收窄處理。

文中又提及 Redmi K70 Ultra 開發進程當中，受測樣本手機頂配採用了 MediaTek 天璣9300 晶片組，配以 24GB LPDDR5T RAM 跟 1TB UFS 4.0 儲存，並會有一組「當代旗艦級配置」下放至手機內。如資料屬實則代表 K70 Ultra 的硬件表現或有力挑戰頂配電競手機，擁有市場上數一數二運算表現。

爆料人回應網友提問時，指 K70 Ultra 雖價格在中高端水平，不過仍會走高效能價格比路線，與前代 K60 Ultra 定位相近；考慮到當時 K60 Ultra 開售價由 2,599 人民幣（約2,890港元）起，可期待這次 K70 Ultra 或同樣能以驚喜價推出市場。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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