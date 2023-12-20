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科技
2023-12-20 06:00:00

Redmi Note 13 4G 手機規格及效果圖曝光 傳價錢低至$1690

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Redmi Note 13 4G 手機規格及效果圖曝光 AMOLED 螢幕 傳價錢低至$1690

Redmi Note 13 4G 手機規格及效果圖曝光 AMOLED 螢幕 傳價錢低至$1690

小米旗下主打高效能價格比的子品牌 Redmi （紅米）又有新作曝光，這次為預計於海外推出的 Redmi Note 13 4G 手機。據透露裝置入門價 199 歐元（約 $1,690）起。Redmi Note 13 4G 手機全系配備 AMOLED 螢幕，兼配備 1 億/2 億像素 OIS 三鏡，功能不錯。

爆料達人 Sudhanshu Ambhore 早前在其 X 帳號發表推文，展示了疑似小米子品牌 Redmi 大眾向 4G 手機作品 Redmi Note 13、跟 Redmi Note 13 Pro 兩款 4G 手機的詳細規格配置及效果圖，預計兩款紅米手機均面向歐洲等海外市場發售。

Redmi Note 13 Pro 4G流出效果圖，設深綠、紫及黑色3色 Redmi Note 13 Pro 4G 鏡頭則由 2 億像素 OIS 主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像副鏡組成三攝像模組 Redmi Note 13 4G效果圖所見，設藍、綠及黑色3隻顏色 Redmi Note 13 4G疑似規格，機背攝像模組更換成 1.08 億像素 OIS 主鏡

Redmi Note 13 Pro 4G規格 2 億像素 OIS 主鏡

頂配手機型號 Redmi Note 13 Pro 4G 效果圖顯示，裝置將採漸層變色機背設計，大型縱向 2+2 排列兩大一小三攝像模組，正面螢幕提供中置開孔平面面板設計，設深綠、紫及黑色款選擇。

規格上Redmi Note 13 Pro 4G 配備 MediaTek Helio G99 Ultra 晶片組、LPDDR4X RAM 與 UFS 2.0 儲存，畫面用上 6.67 吋 FHD+ 解像度 120Hz 更新率 AMOLED 螢幕，內置 5,000 mAh 電池及支援 67W 閃充，機背鏡頭則由 2 億像素 OIS 主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像副鏡組成三攝像模組。

Redmi Note 13 4G價錢或低至$1,690

售價低至稅後 199 歐元（約$1,690）起的 Redmi Note 13 4G，手機效果圖所見具備藍、綠及黑色款選擇，單色簡約機背配無模組開孔 2+2 排列兩大一小三鏡頭模組設計。

晶片組方面Redmi Note 13 4G 配備高通 Snapdragon 685，螢幕跟 Pro 版一樣採用 6.67 吋 FHD+ 解像度 120Hz 更新率 AMOLED 螢幕，機背攝像模組更換成 1.08 億像素 OIS 主鏡，內置 5,000mAh 電池及支援 33W 充電。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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