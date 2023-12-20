Redmi Note 13 4G 手機規格及效果圖曝光 傳價錢低至$1690

小米旗下主打高效能價格比的子品牌 Redmi （紅米）又有新作曝光，這次為預計於海外推出的 Redmi Note 13 4G 手機。據透露裝置入門價 199 歐元（約 $1,690）起。Redmi Note 13 4G 手機全系配備 AMOLED 螢幕，兼配備 1 億/2 億像素 OIS 三鏡，功能不錯。

爆料達人 Sudhanshu Ambhore 早前在其 X 帳號發表推文，展示了疑似小米子品牌 Redmi 大眾向 4G 手機作品 Redmi Note 13、跟 Redmi Note 13 Pro 兩款 4G 手機的詳細規格配置及效果圖，預計兩款紅米手機均面向歐洲等海外市場發售。