Redmi Note 14 Pro+ 5G實測　2億像素AI相機、防水防跌機身抵買之選

小米早前發布了Redmi Note 14系列，一式四機各有賣點，最平由$1199起，即使最頂配的Redmi Note 14 Pro+ 5G都只是$2999。這款中階手機價錢實惠，卻有貼近高級機款的規格和功能，以往這些機種多針對學生或長者客群，現在一般人日常使用都不失禮。

靚芒唔怕浸水跌爆

Redmi Note 14 Pro+ 5G試機為午夜黑版本，啞色機身不及薰衣紫素皮吸引，勝在襟睇長青。拿上手只有210克，8.75毫米厚度加上圓滑的邊框手感不錯。6.67吋3D曲面螢幕達1.5K解析度、3,000nits峰值亮度及120Hz刷新率，室內室外均清晰亮麗。TÜV Rheinland低藍光、無閃爍和節律友好認證，跟高階機種的護眼螢幕功能看齊。

即使不是主打電競，但都有Game Turbo模式，2560Hz即時觸控採樣率及16倍超高解析度觸控，遊戲更為流暢。配合支援Dolby Vision、HDR 10+影像技術及Dolby Atmos音響效果，打機、睇片體驗有驚喜。

手機以「小金剛」自居，採用高強度鋁合金複合框架、能量吸收海綿橡膠和聚合物緩衝材料，四角內部加固，前方屏幕為Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃螢幕，高強度防摔抗刮，機背為Corning Gorilla Glass 7i，不再怕跌壞、爛機爆芒。 IP68防水等級可在1.5米水深下防水長達30分鐘，加上濕手觸控2.0功能，一拿上水即可照常使用。