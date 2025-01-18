Redmi Note 14 Pro+ 5G實測　2億像素AI相機、防水防跌機身抵買之選

小米早前發布了Redmi Note 14系列，一式四機各有賣點，最平由$1199起，即使最頂配的Redmi Note 14 Pro+ 5G都只是$2999。這款中階手機價錢實惠，卻有貼近高級機款的規格和功能，以往這些機種多針對學生或長者客群，現在一般人日常使用都不失禮。
靚芒唔怕浸水跌爆
Redmi Note 14 Pro+ 5G試機為午夜黑版本，啞色機身不及薰衣紫素皮吸引，勝在襟睇長青。拿上手只有210克，8.75毫米厚度加上圓滑的邊框手感不錯。6.67吋3D曲面螢幕達1.5K解析度、3,000nits峰值亮度及120Hz刷新率，室內室外均清晰亮麗。TÜV Rheinland低藍光、無閃爍和節律友好認證，跟高階機種的護眼螢幕功能看齊。
即使不是主打電競，但都有Game Turbo模式，2560Hz即時觸控採樣率及16倍超高解析度觸控，遊戲更為流暢。配合支援Dolby Vision、HDR 10+影像技術及Dolby Atmos音響效果，打機、睇片體驗有驚喜。
手機以「小金剛」自居，採用高強度鋁合金複合框架、能量吸收海綿橡膠和聚合物緩衝材料，四角內部加固，前方屏幕為Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃螢幕，高強度防摔抗刮，機背為Corning Gorilla Glass 7i，不再怕跌壞、爛機爆芒。 IP68防水等級可在1.5米水深下防水長達30分鐘，加上濕手觸控2.0功能，一拿上水即可照常使用。
2億像素攝力強
Redmi Note 14 Pro+ 5G另一賣點就是攝影，2億像素專業級AI相機系統，配備光學影像防震功能（OIS），相片質素直迫高階機。2億像素相片有24mm及兩倍變焦，看似無分別，但一放大看就可見到當中細節保留。一般相機則有4倍光學級無損變焦，以及30倍數碼變焦拍攝遠處主體。主鏡、超廣角及人像模式質素相當不錯，遠景拍攝仍可接受，只得2MP像素的微距就稍為失色。
AI執相文案齊備
Snapdragon 7s Gen 3處理器在AI效能方面特別強大，內置Google Circle to Search外，內置AI功能暫時只可使用魔法消除及換天，運算速度快效果亦不俗。今年2月更可升級至魔法消除Pro及AI影像擴圖，將有更多玩法。試用AI筆記功能，將冗長的英文文章即時摘要，以及翻譯成廣東話，文句通順。另有AI傳譯、AI字幕、AI錄音機等不同功能，齊全實用。
持久續航力
Redmi Note 14 Pro+ 5G擁有5110mAh超大電池容量，日常使用、影相、睇片等，大約兩天才需要充電，而且支援120W極速快充，如使用小米充電器不用半小時就可充滿。Xiaomi Surge電池管理系統可根據日常充電習慣，即時調整電壓和電流，以減緩電池衰減。經過1,600次充電循環後仍保持80%電池健康度，相當於正常使用約4年。
有12+512GB及12+256GB兩種配置，分別售$2999及$2799，1月27日前購買仲送Infinity暖風機、額外12個月保養、6個月碎屏保障服務一次，還有免費試用Spotify Premium服務3個月、YouTube Premium服務2個月及100GB Google One雲端儲存服務6個月。
以三千有找已有比一般中階手機更好的配置及鏡頭，Redmi Note 14 Pro+ 5G重新小米高性價比產品的賣點，作為主力或後備機都絕對買得過。