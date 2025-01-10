Redmi Note 14 Series登場只售$1199起　Pro+有齊2億像素AI相機、小金剛耐用機身

小米今日發布全新Redmi Note 14 Series中階手機，Redmi Note 14 Series一式四款，包括最基本的Redmi Note 14、Redmi Note 14 5G、Redmi Note 14 Pro及Redmi Note 14 Pro+ 5G，價錢由$1199至$2999。功能齊全，包括之前只在高階機款出現的高像素攝影鏡頸、實用AI功能、耐用品質等等，可說是性價比之王。
Redmi Note 14及14 5G規格
Redmi Note 14及Redmi Note 14 5G為基本型號，各有3色可選，特色方格紋理設計，只有7.99mm薄的輕盈機身，配備1億800萬像素AI雙鏡頭相機系統。前置相機升級到至少2,000萬像素，整個系列設計均備有0.8倍廣角變焦，自拍無難度。
Redmi Note 14 5G和Redmi Note 14分別搭載了MediaTek Dimensity 7025-Ultra和Helio G99-Ultra晶片組，6.67吋屏幕搭載Corning Gorilla Glass 5，有120Hz最高刷新率、2100nits峰值亮度，TUV萊茵三重護眼雙重認證以及SGS低藍光認證。5G版電池容量方面為5110mAh、Redmi Note 14則為5,500mAh，IP64防水等級配合濕手觸控2.0，亦有基本的AI修除、AI魔法換天及AI 圖像編輯功能，齊全夠用。
價錢方面，Redmi Note 14 8+256GB售價$1499、6+128GB售價$1199；Redmi Note 14 5G 12+512GB版本售價$1999，1月11至27日首銷購買優惠送不鏽鋼水杯。以及免費試用Spotify Premium服務3個月、免費試用YouTube Premium服務2個月及免費試用100GB Google One雲端儲存服務6個月。
Redmi Note 14 Pro 5G及Pro+ 5G規格
進階版Redmi Note 14 Pro 5G及Redmi Note 14 Pro+ 5G，設計略有不同，Pro版黑白以外有暮光紫及幻影青色，Pro+則有黑白及星沙青色，鏡頭及屏幕升級之外，而且更抗摔、更防水及更長續航。
Pro+搭載全球首次亮相的4nm Snapdragon 7s Gen 3處理器，Pro版為MediaTek Dimensity 7300-Ultra。採用康寧大猩猩玻璃Victus 2，Pro+機背Corning Gorilla Glass 7i或仿皮革電池蓋，示範用來當鎚仔揼釘都絲毫無損。四角加固及邊框加厚，加上高強度合金内嵌金剛骨架及缓震架構，通過1.8米跌落測試不易跌爛。
兩者均有IP68防塵防水，均通過TÜV南德兩米24小時防水測試，濕手油污亦能操作。Pro搭載5500mAh固態電解質電池，-20℃低溫續航，亦支援45W快充；Pro+為5110mAh電池配備120W HyperCharge快充技術，容量更強。
相機屏幕升級
Pro版本鏡頭為2億像素Sony LYT-600大光圈超感相機，配合8MP超廣角及2MP超微距；Pro+版本為旗艦三攝五焦段相機，主攝為2億像素「光影獵人800」高動態主攝、60mm黄金長焦及120°超廣角鏡頭。兩機升級至6.67" CrystalRes AMOLED螢幕，具有1.5K解析度、高達3,000尼特峰值亮度，更加亮麗。
Pro+版本的AI功能更加齊全，包括Google Circle to Search、AI翻譯功能、AI記事本、AI錄音機、 AI字幕、AI電影、AI圖像編輯, AI修除Pro及AI智能擴圖。
Redmi Note 14 Pro 5G及Pro+ 5G價錢
Redmi Note 14 Pro 5G 12+512GB售價$2499、12+256GB售價$2299，首購送贈送不鏽鋼水杯、斜孭袋及氣囊支架；Redmi Note 14 Pro+ 5G 12+512GB售價$2999、12+256GB售價$2799，首購送Infinity暖風機。1月27日前購買另送額外12個月保養及6個月碎屏保障服務一次，以及免費試用Spotify Premium服務3個月、免費試用YouTube Premium服務2個月及免費試用100GB Google One雲端儲存服務6個月。