Redmi Note 14 Series登場只售$1199起　Pro+有齊2億像素AI相機、小金剛耐用機身

小米今日發布全新Redmi Note 14 Series中階手機，Redmi Note 14 Series一式四款，包括最基本的Redmi Note 14、Redmi Note 14 5G、Redmi Note 14 Pro及Redmi Note 14 Pro+ 5G，價錢由$1199至$2999。功能齊全，包括之前只在高階機款出現的高像素攝影鏡頸、實用AI功能、耐用品質等等，可說是性價比之王。

Redmi Note 14及14 5G規格

Redmi Note 14及Redmi Note 14 5G為基本型號，各有3色可選，特色方格紋理設計，只有7.99mm薄的輕盈機身，配備1億800萬像素AI雙鏡頭相機系統。前置相機升級到至少2,000萬像素，整個系列設計均備有0.8倍廣角變焦，自拍無難度。

Redmi Note 14 5G和Redmi Note 14分別搭載了MediaTek Dimensity 7025-Ultra和Helio G99-Ultra晶片組，6.67吋屏幕搭載Corning Gorilla Glass 5，有120Hz最高刷新率、2100nits峰值亮度，TUV萊茵三重護眼雙重認證以及SGS低藍光認證。5G版電池容量方面為5110mAh、Redmi Note 14則為5,500mAh，IP64防水等級配合濕手觸控2.0，亦有基本的AI修除、AI魔法換天及AI 圖像編輯功能，齊全夠用。

價錢方面，Redmi Note 14 8+256GB售價$1499、6+128GB售價$1199；Redmi Note 14 5G 12+512GB版本售價$1999，1月11至27日首銷購買優惠送不鏽鋼水杯。以及免費試用Spotify Premium服務3個月、免費試用YouTube Premium服務2個月及免費試用100GB Google One雲端儲存服務6個月。