Redmi Watch 5智能手錶實試 $649逾兩吋大芒 24天續航力

小米早前一口氣發布Redmi全新系列，Note 14連同Redmi Watch 5智能手錶及Redmi Buds 6 Pro藍牙耳機，薰衣紫配色襯成一套，精美實用。Redmi Watch 5最吸引是只售$649，卻有齊兩吋AMOLED螢幕、運動健康監測功能及超長續航，性價比冇得輸。

超大亮麗屏幕

Redmi Watch 5以長方形圓角設計，邊框為平面磨砂質感，錶冠則具有優質鋁合金框架，另更有不同手錶錶帶選項，以及200多款個人專屬錶盤。錶體只有約33.5克重量，戴上手非常輕巧。

擁有品牌歷來最大最明亮的螢幕，特大2.07吋AMOLED螢幕有1,500nits光亮度、60Hz刷新率以及324ppi清晰度，搭配超薄2mm邊框和82%的屏佔比，戴上手大隻但不誇張，視覺效果一流。

內置的線性馬達可提供靜音、精確的觸感回饋，觸控亦靈敏，在大屏幕上選擇功能、打電話都簡單輕鬆。藍牙電話通話和雙咪高峰降噪功能，可在嘈雜或多風的戶外環境中提供清晰通話；亦可直接連接耳機播放音樂、獨立錄音機等實用功能，可惜不支援訊息傳送。