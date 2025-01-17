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科技
2025-01-17 04:31:17
日報

Redmi Watch 5智能手錶實試 $649逾兩吋大芒 24天續航力

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Redmi Watch5

Redmi Watch 5外形討好，屏幕達2.07吋但仍然纖巧。

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小米早前一口氣發布Redmi全新系列，Note 14連同Redmi Watch 5智能手錶及Redmi Buds 6 Pro藍牙耳機，薰衣紫配色襯成一套，精美實用。Redmi Watch 5最吸引是只售$649，卻有齊兩吋AMOLED螢幕、運動健康監測功能及超長續航，性價比冇得輸。

 

Redmi Watch5

可換上不同錶帶，快拆米蘭尼斯腕帶似曾相識。

Redmi Watch5

AMOLED螢幕光亮，陽光下仍然清晰。

超大亮麗屏幕

Redmi Watch 5以長方形圓角設計，邊框為平面磨砂質感，錶冠則具有優質鋁合金框架，另更有不同手錶錶帶選項，以及200多款個人專屬錶盤。錶體只有約33.5克重量，戴上手非常輕巧。

擁有品牌歷來最大最明亮的螢幕，特大2.07吋AMOLED螢幕有1,500nits光亮度、60Hz刷新率以及324ppi清晰度，搭配超薄2mm邊框和82%的屏佔比，戴上手大隻但不誇張，視覺效果一流。

內置的線性馬達可提供靜音、精確的觸感回饋，觸控亦靈敏，在大屏幕上選擇功能、打電話都簡單輕鬆。藍牙電話通話和雙咪高峰降噪功能，可在嘈雜或多風的戶外環境中提供清晰通話；亦可直接連接耳機播放音樂、獨立錄音機等實用功能，可惜不支援訊息傳送。

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Redmi Watch5

睡眠品質監測可分析深睡、淺睡及REM快速眼動睡眠。

運動健康監測

全新研發的心率算法準確性提高，實試過結果跟Apple Watch相近，亦有齊全天候心率、血氧、壓力和睡眠品質監測。擁有150多種運動模式，配備內置衛星導航系統，監測戶外活動，而5ATM防水等級，可進行游泳等水上活動。

550mAh電池容量具24天的續航力，正常使用時長開心率監測、抬腕點亮屏幕、待機模式等功能，每天電量只減少約10%。提供銀灰色、矅石黑和薰衣紫3種顏色選擇，現已發售，建議零售價為$649。

查詢：3077 3620

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