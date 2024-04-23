REON POCKET 5｜Sony穿戴式冷暖調溫機　隨身冷氣更冰涼、續航力延長

未正式進入夏天已經熱辣辣，不想熱到中暑的話，比手提風扇更好的消暑神器是一部隨身冷氣。Sony發佈全新穿戴式冷暖調溫機REON POCKET 5，第五代型號使用時間延長1.8倍，降溫效能提高1.5倍，自動冷暖切換功能亦有提升。
穿戴冰感涼快
REON POCKET 5為穿戴式冷暖調溫機，戴在頸部上，機上的鐵片直接與身體接觸，帶來陣陣涼意或溫熱，夏天及冬天都適用。機身設計跟上代相似，SONY標誌移至出風口，重量只增加7克，連同短版排氣口護蓋重154克，掛在身上不覺累贅。
今代配備全新發熱組件和散熱結構，新型號增設冷氣等級5，在示範中，身處35度的室溫環境中，配戴5分鐘可將身體表面溫度降至23度。如果將REON POCKET 5插入電源，更能解鎖COOL Level 5+，冰感更加強烈，不過運行聲音則會加大。暖氣模式則跟上代一樣維持不變，提供4級設定。
續航力方面，冷氣等級4的使用時間增加至7.5小時，比上代多了3.5小時，全日配戴也不怕沒電。如開到最大的等級5，續航力則降至4小時。靜音效能也得到大幅提升，主機運行時噪音降低約五分之一。
改良智能冷暖模式
上一代已有的智能冷暖「SMART COOL ⇔ WARM MODE」功能，隨著環境變化自動調節涼快或溫熱模式，溫度調節更靈敏，保持最佳的溫度控制，同時延長使用時間。試用時溫度調節快速，而且變化時循序漸進，不會一下子過冷過熱感到不適。
REON POCKET TAG軟體更新後具有直射陽光檢測，根據環境變化進行溫度調節更快速，透過機身本體和REON POCKET TAG上安裝共8個感測器，溫度控制更加準確，裝置最長可使用10小時。設有小掛勾及衣夾，使用時不能遮掩，可掛在袋外或夾在衣物上。
兩款排氣口蓋設計
機身釋放熱量的排氣口蓋已改良，有兩種類型的排氣口蓋，一款較長身延伸至領口高度，適合商務衣著如恤衫使用。另一款則較短，以配合低領口及休閒服飾。新一代更推出全新REON POCKET專用機套，輕巧亦具保護性，售價為$180；另有適合頸部較幼細人士，特設尺寸較小的卡其色頸帶，售價$149。
全新REON POCKET 5套裝售價比上代提高，零售價為$1,499，於5月7日起公開發售。即日起至5月6日預售期間，於Sony Store專門店、網上商店及特約零售商訂購，可獲贈專用機套。