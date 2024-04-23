REON POCKET 5｜Sony穿戴式冷暖調溫機　隨身冷氣更冰涼、續航力延長

未正式進入夏天已經熱辣辣，不想熱到中暑的話，比手提風扇更好的消暑神器是一部隨身冷氣。Sony發佈全新穿戴式冷暖調溫機REON POCKET 5，第五代型號使用時間延長1.8倍，降溫效能提高1.5倍，自動冷暖切換功能亦有提升。

穿戴冰感涼快

REON POCKET 5為穿戴式冷暖調溫機，戴在頸部上，機上的鐵片直接與身體接觸，帶來陣陣涼意或溫熱，夏天及冬天都適用。機身設計跟上代相似，SONY標誌移至出風口，重量只增加7克，連同短版排氣口護蓋重154克，掛在身上不覺累贅。

今代配備全新發熱組件和散熱結構，新型號增設冷氣等級5，在示範中，身處35度的室溫環境中，配戴5分鐘可將身體表面溫度降至23度。如果將REON POCKET 5插入電源，更能解鎖COOL Level 5+，冰感更加強烈，不過運行聲音則會加大。暖氣模式則跟上代一樣維持不變，提供4級設定。

續航力方面，冷氣等級4的使用時間增加至7.5小時，比上代多了3.5小時，全日配戴也不怕沒電。如開到最大的等級5，續航力則降至4小時。靜音效能也得到大幅提升，主機運行時噪音降低約五分之一。