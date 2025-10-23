RICOH GR 手機開售 規格包括S8 Elite Gen 5晶片及可拆換鏡頭

各品牌新推出旗艦手機都有獨門絕技，像早前 realme 國內發表 GT8 Pro 手機，除配備 S8 Elite Gen 5 晶片，又加入「抓拍王」RIOCH GR 影像系統、及罕有可拆換鏡頭拼裝設計，既具強勁攝力同時玩味十足。

設3種顏色選擇

據真我手機官方微博資訊，現時已開賣的 realme GT8 Pro 具布魯（藍）、懷特（白）及格林（綠）三色款，擁有由 12+256 到 16+1TB 共五種儲存配置。