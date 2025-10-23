熱門搜尋:
科技
2025-10-23 07:00:17

RICOH GR 手機開售 規格包括S8 Elite Gen 5晶片及可拆換鏡頭

各品牌新推出旗艦手機都有獨門絕技，像早前 realme 國內發表 GT8 Pro 手機，除配備 S8 Elite Gen 5 晶片，又加入「抓拍王」RIOCH GR 影像系統、及罕有可拆換鏡頭拼裝設計，既具強勁攝力同時玩味十足。

設3種顏色選擇

據真我手機官方微博資訊，現時已開賣的 realme GT8 Pro 具布魯（藍）、懷特（白）及格林（綠）三色款，擁有由 12+256 到 16+1TB 共五種儲存配置。

RICOH GR 手機具布魯（藍）、懷特（白）及格林（綠）三種顏色選擇。 RICOH GR 手機用上 7P 鏡片 50MP F1.8 OIS 主鏡、50MP 廣角跟 200MP OIS 長焦組成三鏡，支援 120x 變焦。 RICOH GR 手機6.79 吋 QHD+ 144Hz AMOLED 螢幕。 RICOH GR 手機內置等效 7,000mAh 電池支援 120W 有線 / 50W 無線充電。 RICOH GR 手機具實用功能如超聲波指紋、1115E 對稱雙揚聲器。 RICOH GR 手機設可拆換鏡頭拼裝設計。

其中標配 12+256 售價 3,999 人民幣（約4,360港元），頂配 16+1TB 售 5,199 人民幣（約5,670港元），是現時價格最相宜 S8 Elite Gen 5 手機選擇之一。

主打攝影體驗 realme GT8 Pro 與「抓拍王」RICOH GR 相機聯乘，用上 7P 鏡片 50MP F1.8 OIS 主鏡、50MP 廣角跟 200MP OIS 長焦組成三鏡，支援 120x 變焦。

手機又加入可自由拼裝機背鏡頭組設計，配罕有類紙再生皮革機殼組成獨特觸感機身，RICOH GR 字樣刻印於橫向鏡頭組下方位置，再極強烈產品設計風格。

GT8 Pro 配備 S8 Elite Gen 5 晶片跟 R1 電競獨顯晶片，6.79 吋 QHD+ 144Hz AMOLED 螢幕，內置等效 7,000mAh 電池支援 120W 有線 / 50W 無線充電。

Mobile Magazine 短評：realme GT8 Pro 亦具實用功能如超聲波指紋、1115E 對稱雙揚聲器，且規格表顯示其支援 5G NR n77/n78/n79 頻段，接收表現更穩定。

資料來源：realme（中國）

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

