ROG Phone 8測試參數獲高分 今日CES 2024消費電子展正式發布新機

香港時間今日（1 月 9 日）在美國 CES 2024 消費電子展發表的 ASUS 電競手機 ROG Phone 8 系列，較早前廠方已搶先曝光裝置在《Antutu》、跟《GeekBench》等測試工具數據表現，評分分數理想。

較早前 ASUS 透過「ROG 遊戲手機」官方微博帳號，公佈了 ROG Phone 8 電競旗艦手機在測試工具《Antutu》、以及《GeekBench》的數據表現。這次率先公佈裝置為頂配機型 ROG Phone 8 Pro 成績，據透露其在《Antutu》獲高達 2,359,969 分成績，同時又於《GeekBench》做出達 7,422 高分表現（如無意外應為《GeekBench 6》的 CPU 多核運算成績）。