ROG Phone 8測試參數獲高分 今日CES 2024消費電子展正式發布新機

香港時間今日（1 月 9 日）在美國 CES 2024 消費電子展發表的 ASUS 電競手機 ROG Phone 8 系列，較早前廠方已搶先曝光裝置在《Antutu》、跟《GeekBench》等測試工具數據表現，評分分數理想。
較早前 ASUS 透過「ROG 遊戲手機」官方微博帳號，公佈了 ROG Phone 8 電競旗艦手機在測試工具《Antutu》、以及《GeekBench》的數據表現。這次率先公佈裝置為頂配機型 ROG Phone 8 Pro 成績，據透露其在《Antutu》獲高達 2,359,969 分成績，同時又於《GeekBench》做出達 7,422 高分表現（如無意外應為《GeekBench 6》的 CPU 多核運算成績）。
ROG Phone 8規格 攝影鏡頭全面全級
據 ROG 官網資訊，ROG Phone 8 在1 月 9 日早上 7 時，於美國 CES 2024 消費電子展上正式發佈，從現有經官方渠道公佈內容，ROG Phone 8 除確認採用高通 8G3 平台外，手機將全系換上高屏佔比中置開孔屏、機背攝影鏡頭亦會全面升級；而從早前官方流出機身效果圖，亦得知這次手機將由 Cyber 科幻設計風格，改為走更簡約的時尚生活路線。
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