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科技
2024-02-18 09:00:00

S24+實測｜港版街價跌穿6800元平靚正　高階硬件最啱睇片打機

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街價平穿 $6,800！過年睇片玩樂最佳、港版 Galaxy S24+ 上手玩

習慣年初換機的消費者不在少數，近期之選就有配備 6.7 吋 QHD+ 大屏兼8G3平台的Galaxy S24+，港版最新街價平穿$6,800「祿千發」關口，入手時機相當不錯。

戶外日光下保持高亮度

作為是次Galaxy S24+升級重點功能之一，其配備6.7 吋 QHD+解像Dynamic AMOLED 2X對畫面表現提升明顯，除能在戶外日光環境保持高亮度顯示，優秀色彩重現跟出眾螢幕邊框收窄幅度，畫面視野廣闊。

解像度部份S24+具最高3,120 x 1,440像素顯示，相比前代2,340 x 1,080畫質精細度大幅加強，如瀏覽網頁文字字體清晰度改善明顯。

系統佔位較前代明顯「瘦身」

上手Galaxy S24+淡奶黃色款，裝置實機顏色較渲染圖偏暖，其75.9mm寬度跟196g機重，體積屬常見大屏手機尺寸，握感亦未有太大差異。

港版Galaxy S24+預載Android 14及OneUI 6.1，在預設RAM Plus 撥出8GB 空間予虛擬記憶體情況下，256GB機型啟動後約佔用 11% 系統空間（有194MB 空間儲存了測試相片跟截圖），系統佔位較前代明顯「瘦身」。媒體設定方面，S24+ 跟 S24 Ultra 一樣可選3組螢幕解像度（HD+/FHD+/QHD+），亦具動態更新率設定。

有OIS防震加強構圖穩定性

由於這次S24+同樣將RAM容量提升至12GB 關係，配備8G3平台在各項測試工具表現，跟 S24 Ultra 看齊且部分成績更稍勝，如《Antutu》V10 版分數就較本網測試S24 Ultra為高。

遊戲表現方面，裝置在《GFXBench》兩組4K畫質（OpenGL/Vulkan）Aztec Ruins High Tier熄屏測試表現理想，分別錄得34fps/33fps幀率，足以執行現時各款高硬件需求遊戲或圖像工具。

攝影表現部份，Galaxy S24+鏡頭改動未像Ultra版本明顯，其配備與前代S23+字面規格相同的機背三鏡，仍為50MP F1.8 OIS主鏡、10MP F2.4 3x長焦及12MP F2.2廣角組成三攝像模組；攝影介面則基本於其他OneUI 6.1版本三星手機相同，大部分拍攝模式均放於「更多」分頁中，好消息是高倍變焦保有子畫面構圖輔助，同時亦有OIS防震加強構圖穩定性。

構圖畫面晃動極輕微

以Galaxy S24+試拍，輸出相片表現相當穩定，10x跟30x焦距下手持拍攝穩定，構圖畫面晃動極輕微，日光下拍攝相片成像基本沒受晃動影響。夜間模式拍攝相片曝光準確、灰階層次深邃分明同時畫面細節保留不錯，複雜畫面主鏡輸出影像四角部份細節基本都能保留。

本文刊登時港版Galaxy S24+街場價回落不少，雖現時已沒有三星香港提供儲存加倍預售優惠，不過256GB 機型現金價低位約在$6,780 左右、512GB款式則報$7,780左右，均較建議售價便宜$818港元，不但享有「遲賣平幾舊」著數，報價亦足夠好意頭，迎接新正頭最好不過。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

Galaxy S24+ 相片試拍（點圖可放大）：

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