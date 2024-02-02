S24 Ultra相機測試 DxOMark指較S23 Ultra高4分

電話評測網站 DxOMark 早前公佈智能手機Samsung S24 Ultra 相機測試成績，獲得144分較上一代Samsung S23 Ultra高4分，驗證了體驗上較前代明顯用得更順暢的說話。

S24 Ultra高光下可拍出自然人像相片

據評測網站 DxOMark 早前公佈 Samsung Galaxy S24 Ultra 在數碼相機部份測試成績，其獲 144 分，相比前代 Galaxy S23 Ultra 的 140 分有所提升，前者分別在排名總榜由 23 位升上 18 位，800 美元以上旗艦手機類別，則由 21 位攀升至 16 位。分數部份 S24 Ultra 分別在輸出相片、相片預覽、跟數碼變焦部份，相比前代有明顯進步。

關於 Samsung Galaxy S24 Ultra 測試評價，報告網頁內提到裝置擁有相當優秀的 HDR 螢幕，於戶外等不同場合提供相當良好的畫面觀賞表現；輸出相片方面 S24 Ultra 則能在不同攝影環境帶來鮮艷而不過量的舒適色彩還原觀感。拍攝體驗方面，S24 Ultra 的優勢則在於多個不同焦距的優質相片拍攝表現，及能在高光度下拍出自然人像攝影效果等等。