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科技
2024-02-02 06:00:00

S24 Ultra相機測試 DxOMark指較S23 Ultra高4分

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S24 Ultra相機測試 DxOMark指較S23 Ultra高4分

S24 Ultra相機測試 DxOMark指較S23 Ultra高4分

電話評測網站 DxOMark 早前公佈智能手機Samsung S24 Ultra 相機測試成績，獲得144分較上一代Samsung S23 Ultra高4分，驗證了體驗上較前代明顯用得更順暢的說話。

智能手機Samsung S24 Ultra（資料圖片） 智能手機Samsung S24 Ultra（資料圖片） 智能手機Samsung S24 Ultra（資料圖片） 智能手機Samsung S24 Ultra（資料圖片）

S24 Ultra高光下可拍出自然人像相片

據評測網站 DxOMark 早前公佈 Samsung Galaxy S24 Ultra 在數碼相機部份測試成績，其獲 144 分，相比前代 Galaxy S23 Ultra 的 140 分有所提升，前者分別在排名總榜由 23 位升上 18 位，800 美元以上旗艦手機類別，則由 21 位攀升至 16 位。分數部份 S24 Ultra 分別在輸出相片、相片預覽、跟數碼變焦部份，相比前代有明顯進步。

關於 Samsung Galaxy S24 Ultra 測試評價，報告網頁內提到裝置擁有相當優秀的 HDR 螢幕，於戶外等不同場合提供相當良好的畫面觀賞表現；輸出相片方面 S24 Ultra 則能在不同攝影環境帶來鮮艷而不過量的舒適色彩還原觀感。拍攝體驗方面，S24 Ultra 的優勢則在於多個不同焦距的優質相片拍攝表現，及能在高光度下拍出自然人像攝影效果等等。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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