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科技
2024-01-23 12:49:00

S24 Ultra評測｜5x 潛望長焦鏡有幾勁？新螢幕體驗更佳

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S24 Ultra評測｜5x 潛望長焦鏡有幾勁？新螢幕體驗更佳

S24 Ultra評測｜5x 潛望長焦鏡有幾勁？新螢幕體驗更佳

Samsung重點手機系列 Galaxy S24 現時已開放預售，將在 1 月 31 日正式上市的。當中S24 Ultra 除擁有強勁 8G3 晶片、內置 S Pen 及 Galaxy AI 等功能加持，與前代相比尚有換上 6.8 吋平面螢幕、跟 5x 潛望長焦鏡頭兩大明顯改動。本文會評測各方面規格，如螢幕、影音、護眼模式、鏡頭攝影等操作。

Samsung Galaxy S24 Ultra新螢幕

試用 256GB 款式 Galaxy S24 Ultra，裝置對用家來說最明顯分別，自然是由前代雙曲面螢幕，換上平面面板 6.8 吋 QHD+ 解像 Dynamic AMOLED 2x。因畫面不再有左右弧度「偷位」緣故畫面視野更佳，激窄四邊邊框帶來良好正面屏佔比；高畫質面板技術跟高解像度大屏，閱讀漫畫體驗相當不錯，另外預設護眼模式，又帶來適中而不過量的藍光抑減效果。

Samsung Galaxy S24 Ultra預設護眼模式啟動前 Samsung Galaxy S24 Ultra預設護眼模式啟動後，可見藍光抑減效果明顯 Samsung Galaxy S24 UltraQHD+ 畫質縱向觀賞整頁漫畫不會模糊 Samsung Galaxy S24 Ultra橫向顯示頗易繪放至逐格細閱漫畫內容 Samsung Galaxy S24 Ultra新螢幕瀏覽相片，帶來更接近真全屏視野

Samsung Galaxy S24 Ultra預載Netflix

影音娛樂部份，S24 Ultra 啟動後系統已預載NetflixApp，香港版機型對香港Netflix及Disney+兼容自然沒問題，實試登入後者亦能看到裝置對應各項影音特效。遊戲部份在 8G3 晶片組加持下，以最高畫質執行《原神》操作流暢，同時 6.8 吋平面大屏，亦較前代提供更良好的畫面視野，遊戲體驗不輸電競手機。值得一提的是，S24 Ultra 內置螢幕辨識相當準確，配對後解鎖基本不會失誤。

Samsung Galaxy S24 Ultra 預載Netflix App Samsung Galaxy S24 Ultra 對應各項Disney+影音特效 Samsung Galaxy S24 Ultra 執行最高畫質《原神》操作流暢，畫面視野相當良好

Samsung Galaxy S24 Ultra規格

港版 Galaxy S24 Ultra 預載 Android 14 及 OneUI 6.1，在撥出 8GB 空間予 RAM Plus 虛擬記憶體後，256GB 機型在啟動後約佔用 9% 總儲存空間。這次關於螢幕部份系統選項，包括了由 HD+、FHD+ 到 QHD+ 共 3 組螢幕解像度設定，護眼模式設定亦相當全面。

系統表現方面，港版 8G3 平台跟 12GB 加持，256GB 版本 S24 Ultra 擁有相當出色的《Antutu》儲存測試連績讀寫表現，內置 Galaxy 特供版 8G3 晶片組擁有 3.4GHz 更高時脈，在《GeekBench 6》亦獲 2,291 單核、7,106 多核優秀成績。

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Galaxy S24 Ultra攝影模式有夜間、美食、慢動作等 Galaxy S24 Ultra攝影焦距預設0.5、1、3、5、10 Galaxy S24 Ultra攝影可加水印及有進鯧相片選項 Galaxy S24 Ultra《GFXBench》兩組 4K 解像 Aztec Ruins 測試均獲 30fps 或以上幀率 Galaxy S24 Ultra《GFXBench》兩組 4K 解像 Aztec Ruins 測試均獲 30fps 或以上幀率 Galaxy S24 Ultra《GFXBench》兩組 4K 解像 Aztec Ruins 測試均獲 30fps 或以上幀率 Galaxy S24 Ultra《Antutu》儲存測試連續讀寫表現非常出色 Galaxy S24 Ultra《Antutu》儲存測試連續讀寫表現非常出色 Galaxy S24 Ultra《Antutu》儲存測試連續讀寫表現非常出色 Galaxy S24 Ultra預載3組螢幕解像度設定、詳盡護眼模式設定 Galaxy S24 Ultra預載3組螢幕解像度設定、詳盡護眼模式設定 Galaxy S24 Ultra預載3組螢幕解像度設定、詳盡護眼模式設定 Galaxy S24 Ultra 256GB 機型啟動後，系統約佔用 9% 儲存空間 Galaxy S24 Ultra 256GB 機型啟動後，系統約佔用 9% 儲存空間 Galaxy S24 Ultra 256GB 機型啟動後，系統約佔用 9% 儲存空間

除 6.8 吋平面大屏，這次 S24 Ultra 另一賣點，就是換上了 5,000 萬像 5x 焦距 F3.4 OIS 潛望長焦鏡頭，配以 2 億像素 OIS 主鏡、1,000 萬像 3x 焦距 OIS 長焦、跟 1,200 萬像 120˚ 廣角組成四攝像模組。因預載 OneUI 6.1 關係，S24 Ultra主攝影介面頂欄工具列選項更為豐富，另外變焦時除變焦桿外，再附設 8 組預設快捷焦距方便切換。

以 Galaxy S24 Ultra 試拍相片，即使潛望長焦縮減至 5x 光學焦距，但在更佳 Adaptive Pixel 感光元件配合下，明顯能看到 30x 至 100x 焦距成像提升；同時在 OIS 輔助下，全程手持進行變焦拍攝，構圖過程仍舊流暢穩定。

▼Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影▼

Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，0.6x 焦距 Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，1.0x 焦距 Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，3.0x 焦距 Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，5.0x 焦距 Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，10x 焦距 Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，30x 焦距 Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，100x 焦距 Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，0.6x 焦距試拍（室內） Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影，1.0x 焦距試拍（室內） Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影 Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影

實際試用 S24 Ultra，更換主屏跟潛望長焦帶來的體驗提升相當明顯，前者擁有三星未有在新聞稿提及的出眾防眩光表現，配以極佳螢幕亮度、與優秀色彩輸出跟正面屏佔比，帶來了現時頂級的直身大屏手機畫面表現。另外受惠於 OneUI 6.1 改進，攝影部份 S24 Ultra 既享受到操作更方便的攝影介面，同時 5x 潛望長焦亦全面提升手機在遠攝端相片輸出能力，就算以 100x 焦距拍攝，成像質素仍然在水準之上。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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