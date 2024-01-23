S24 Ultra評測｜5x 潛望長焦鏡有幾勁？新螢幕體驗更佳

Samsung重點手機系列 Galaxy S24 現時已開放預售，將在 1 月 31 日正式上市的。當中S24 Ultra 除擁有強勁 8G3 晶片、內置 S Pen 及 Galaxy AI 等功能加持，與前代相比尚有換上 6.8 吋平面螢幕、跟 5x 潛望長焦鏡頭兩大明顯改動。本文會評測各方面規格，如螢幕、影音、護眼模式、鏡頭攝影等操作。

Samsung Galaxy S24 Ultra新螢幕 試用 256GB 款式 Galaxy S24 Ultra，裝置對用家來說最明顯分別，自然是由前代雙曲面螢幕，換上平面面板 6.8 吋 QHD+ 解像 Dynamic AMOLED 2x。因畫面不再有左右弧度「偷位」緣故畫面視野更佳，激窄四邊邊框帶來良好正面屏佔比；高畫質面板技術跟高解像度大屏，閱讀漫畫體驗相當不錯，另外預設護眼模式，又帶來適中而不過量的藍光抑減效果。

Samsung Galaxy S24 Ultra預載Netflix 影音娛樂部份，S24 Ultra 啟動後系統已預載NetflixApp，香港版機型對香港Netflix及Disney+兼容自然沒問題，實試登入後者亦能看到裝置對應各項影音特效。遊戲部份在 8G3 晶片組加持下，以最高畫質執行《原神》操作流暢，同時 6.8 吋平面大屏，亦較前代提供更良好的畫面視野，遊戲體驗不輸電競手機。值得一提的是，S24 Ultra 內置螢幕辨識相當準確，配對後解鎖基本不會失誤。

Samsung Galaxy S24 Ultra規格 港版 Galaxy S24 Ultra 預載 Android 14 及 OneUI 6.1，在撥出 8GB 空間予 RAM Plus 虛擬記憶體後，256GB 機型在啟動後約佔用 9% 總儲存空間。這次關於螢幕部份系統選項，包括了由 HD+、FHD+ 到 QHD+ 共 3 組螢幕解像度設定，護眼模式設定亦相當全面。 系統表現方面，港版 8G3 平台跟 12GB 加持，256GB 版本 S24 Ultra 擁有相當出色的《Antutu》儲存測試連績讀寫表現，內置 Galaxy 特供版 8G3 晶片組擁有 3.4GHz 更高時脈，在《GeekBench 6》亦獲 2,291 單核、7,106 多核優秀成績。

除 6.8 吋平面大屏，這次 S24 Ultra 另一賣點，就是換上了 5,000 萬像 5x 焦距 F3.4 OIS 潛望長焦鏡頭，配以 2 億像素 OIS 主鏡、1,000 萬像 3x 焦距 OIS 長焦、跟 1,200 萬像 120˚ 廣角組成四攝像模組。因預載 OneUI 6.1 關係，S24 Ultra主攝影介面頂欄工具列選項更為豐富，另外變焦時除變焦桿外，再附設 8 組預設快捷焦距方便切換。 以 Galaxy S24 Ultra 試拍相片，即使潛望長焦縮減至 5x 光學焦距，但在更佳 Adaptive Pixel 感光元件配合下，明顯能看到 30x 至 100x 焦距成像提升；同時在 OIS 輔助下，全程手持進行變焦拍攝，構圖過程仍舊流暢穩定。 ▼Samsung Galaxy S24 Ultra 鏡頭攝影▼