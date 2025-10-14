熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
科技
2025-10-14 16:00:00

S8 Elite Gen5 Galaxy 特供版除主核時脈更高 傳或以三星 2nm GAA 製程生產

上月高通發表旗艦新作 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片組，採用 TSMC 3nm 製程生產；不過近日有傳預計應用在 Samsung Galaxy S 系列等旗艦產品，俗稱特供版的 S8 Elite Gen 5 for Galaxy 晶片，或可以用上更先進 2nm 技術製成。

韓媒 NewDaily 早前報道，三星半導體代工廠近日向高通提供 S8 Elite Gen 5 晶片樣本，其採用三星 2nm GAA 製程生產，亦為相關技術旗艦晶片首例。

消息指三星 SF2 製程 2nm 有更高電晶體密度、更高功效表現，其 GAA 結構較 FinFET 加強閘極控制，可同時提高效能及降低功耗。

報道指三星藉試產自家 Exynos 2600 晶片，以快速穩定 2nm GAA 製程良率，並在符合內部品質評定後，方向高通提供 S8 Elite Gen 5 for Galaxy 晶片樣品。

料要數月評測

Mobile Magazine 短評：雖三星已提供 2nm 版 S8 Elite Gen 5 樣品，但估計高通尚需以數月時間進行品檢、評測及試產程序，方落實最終會否採用該技術。

資料來源：NewDaily（韓國）

