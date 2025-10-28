Samsung三摺手機或今周登場？傳可展開成10吋移動劇院

近日有消息指，Samsung計劃於 2025 年亞太經合組織（APEC）會議期間，正式發表品牌旗下首款三摺疊螢幕手機。

據了解，Samsung這款三摺疊手機有別於現行的雙摺疊設計，採用獨特的三段式鉸鏈結構。在一般折疊狀態下，手機配備 6.5 吋外屏，方便單手操作與日常攜帶；完全展開後則可變身為 10 吋的移動劇院，顯示面積比現有的 Galaxy Z Fold7 大幅提升超過 25%，無論是觀賞影片或進行多工作業，都能提供更沉浸的視覺體驗。

可同時流暢操作3個APPS

硬件配置方面，消息指出新機將搭載高通最新 Snapdragon 8 Elite 處理器，攝影系統則配備 2億像素光學防手震主鏡頭，並支援高達 100 倍混合變焦功能。配合 Samsung深度定制的三屏協作作業系統，用戶將可同時流暢操作三個獨立應用程式界面，徹底釋放多任務處理的潛力。