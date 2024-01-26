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科技
2024-01-26 10:17:00

Samsung傳推平價版 Galaxy Z Fold6 摺屏手機 劍指內地市場

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Samsung傳推平價版 Galaxy Z Fold6 摺屏手機 劍指內地市場

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經過多年推廣，以三星牽頭的可摺疊螢幕手機市場發展蓬勃，前者亦享受到當中最大一份成果。較早前韓國方面傳來消息，指三星為了進一步擴大包括中國國內相關市場份額，正積極考慮研發價格更相宜的入門向 Galaxy Z Fold6 摺屏機型。

韓媒引述業內人士資訊，指三星近日正考慮開發平板摺屏手機 Galaxy Z Fold6 的入門向機型，其亦為廠方首次考慮進入入門級市場並進行相關規劃。消息指加強中國市場市佔率是其中一個考慮因素，除早前據市場調查機構 DSCC 公佈內容，三星在 2023 年第 3 季公佈摺屏手機新作後，市佔率大幅提升（見下圖）外，文中又提到品牌摺屏機在同期國內市場維持 19% 市佔率，排名第三。

 

Samsung傳推平價版 Galaxy Z Fold6 摺屏手機 劍指內地市場

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該數據由市場調查機構 Omdia 公佈，當時（2023 年第 3 季）摺屏機市佔率首名為 HONOR（28%）、次名則為 HUAWEI（26%），兩個品牌平板摺屏手機產品線均較三星為多，故後者決定擴充相當產品線並不難理解。自 2019 年三星推出首款可摺疊螢幕手機 Galaxy Z Fold 後，此後 2020 到 2023 年廠方都會發表平板摺屏 Z Fold 跟揭蓋摺屏 Z Flip 的後繼作品；如廠方落實大眾向 Z Fold6 機型研發，則今年下半年市場就可能出現 Z Flip6、Z Fold6 跟 Z Fold6 入門版三款新裝置選擇。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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