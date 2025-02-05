Samsung全新Galaxy Book5系列手提電腦　Copilot+PC增強AI功能及連接性

Samsung發布全新Galaxy Book5系列手提電腦，主打各種AI功能。

Samsung除了Galaxy S25系列手機外，同時發布Galaxy Book5系列手提電腦，一式三款有Galaxy Book5 Pro 360、Galaxy Book5 Pro及Galaxy Book5 360，為最新的Copilot+ PC，360為可反芒款式。

全新Galaxy AI功能 Galaxy Book5跟手機系列一樣，以AI作為主打，更可跨裝置使用，透過更智能地連接裝置與雲端AI運算，提升AI手提電腦體驗。 兩款全新Galaxy AI功能包括AI Select，是瀏覽網頁、購物、觀看各種內容時搜尋所需資訊的簡易方式。只需輕按圖示，選取想要搜索的內容區域即可立即獲得相關搜尋結果。而相片修復（Photo Remaster）能夠修飾影像及修復模糊的照片，將影像細節修復得更清晰。



多裝置功能包括Microsoft Phone Link，可將Galaxy智能手機上原生的Galaxy AI功能擴展到手提電腦更大的屏幕上，包括Circle to Search with Google、聊天助手Chat Assist、即時翻譯Live Translate和轉錄助手Transcript Assist等，而更多新功能亦將登陸全新Galaxy S系列裝置，加強Windows 11手提電腦與Galaxy智能手機間的連繫。

無縫AI生態系統 加強連接功能有附近裝置（Nearby devices），統一Galaxy連繫體驗，能夠即時啟動附近的Galaxy裝置或更改其設定。儲存空間共享（Storage Share）可將手機、平板電腦及手提電腦結合成一個儲存空間，無需分別下載。多重控制（Multi Control）以統一控制方式使用Samsung裝置如手機、平板電腦、手提電腦、電視及智能顯示器等，實現無縫多工作業。 第二屏幕（Second Screen）一鍵即可將Galaxy平板電腦變成手提電腦的延伸屏幕，帶來雙倍工作空間。快速共享（Quick Share）可於Samsung Galaxy裝置間分享相片、檔案及大型檔案。Galaxy Book5系列亦支援Recall回顧功能，立即搜尋在自己手提電腦上的活動和所需內容，或是使用時間軸搜尋自己在特定時間內使用過的應用程式、檔案或網站。



Galaxy Book5系列的鍵盤上更新增了Copilot鍵，簡單指令召喚AI助理完成任何任務。同時支援最新的Wi-Fi 7和藍牙5.4功能，連接效能更高。

強大硬件配置 配備的Intel Core Ultra處理器（Series 2）支援最高可達47 TOPs的NPU運算效能。Galaxy Book5 Pro 360和Galaxy Book5 Pro 16吋的電池續航力高達25小時，超快速充電功能更可在短短 30分鐘內將裝置電量充至35%。 全系列採用Intel ARC GPU ，Galaxy Book5 Pro 360及Galaxy Book5 Pro均配備Dynamic AMOLED 2X顯示屏，支援3K解像度及高達120Hz的刷新率，觸控屏幕可快速瀏覽應用程式，隨Galaxy Book5 Pro 360附上S Pen，進行進行書寫、繪畫和微調內容細節。Galaxy Book5 Pro 360和Galaxy Book5 Pro上的Vision Booster功能更利用色調映射技術在不同光線環境下調整屏幕對比度和色彩，適合戶外工作。 配備四揚聲器與Dolby Atmos帶來環迴音效，Galaxy Book5 Pro 360及Galaxy Book5 Pro 16吋所配備的38mm低音揚聲器更比上代大一倍，低音更沉穩強勁。

連接Galaxy S25系列 全新Galaxy AI智能手機Galaxy S25系列可透過儲存空間共享Storage Share無線連接手機和手提電腦的儲存空間，無需再煩惱儲存空間不足；鏡頭共享Camera Share可利用Galaxy S25系列的強大相機功能，將手機鏡頭變成手提電腦的聯網鏡頭；在鏡頭延續Camera Continuity功能支援下，可直接將由手機拍攝的照片或掃描的文件插入到Microsoft文件或Samsung Notes當中。Instant Hotspot和 Samsung Pass等功能也可更直觀、更方便的方式使用Galaxy智能手機和手提電腦。 極佳安全性

專為Galaxy Book5 Pro 360和Galaxy Book5 Pro設計保護裝置的的安全晶片，Samsung Knox從基本惡意軟體防護、安全憑證、資料保護，到更值得信任的應用程式，更加安全及高度私隱防護。裝置AI功能無需將資料上傳至雲端即可處理要求，大大提升安全性。

Galaxy Book5系列價錢一覽。

Galaxy Book5系列預售優惠 Galaxy Book5 Pro 360、Galaxy Book5 Pro及Galaxy Book5 360即日起預售，2月14日公開發售。Galaxy Book5 360售價由$10380至Pro 360的$16180不等。 預售期間，於官方網上商店、三星專門店、特約零售商預訂，即可享有優惠。凡購買配備Intel Core Ultra 7處理器，16GB RAM + 1TB SSD的Galaxy Book5 Pro 360、Galaxy Book5 Pro（16吋）或Galaxy Book5 Pro（14吋），可獲免費記憶體升級至32GB RAM，另送纖薄電腦保護套。購買Galaxy Book5 360系列可享額外高達$1000的Trade-in回贈。