Samsung國內測試DeepSeek整合　未來國行版手機或接入R1滿血版AI

說到 AI 整合表現，支援廣東話的 Samsung Galxy S25 系列，可說是其中佼佼者。近日隨各手機品牌陸續宣佈接入 DeepSeek 時，三星似乎亦有意跟進；據透露廠方已在國內測試 DeepSeek 整合，如屬實 S25 系列 AI 表現將再上層樓。

據國內爆料達人 Ice Universe 透露，Samsung 似乎正試行接入 DeepSeek AI 助理。目前受測系統以國行版為主，其他地區包括香港就未有相關消息。

消息指 Samsung 或優先考慮功能更全面的「滿血版」DeepSeek-R1 (671B)，該版本 AI 擁有深度推理、代碼生成、智能對話及競賽級算術解題等能力。

如最終落實 DeepSeek-R1 接入的話，預計首輪支援機型，多半為配備 Galaxy 特供版 S8 Elite 晶片的 S25 系列，讓裝置預載 Galaxy AI 功能更強大。

Mobile Magazine 短評：考慮到現時 S25 搭載 Galaxy AI 實用性已不錯，且本港用家可隨時下載 DeepSeek 使用，如實裝則屬錦上添花。

資料來源：微博

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