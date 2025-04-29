Samsung家電打造AI Home　全球最強吸力吸塵機、智能雪櫃首度亮相

Samsung除了推出一系列全新電視，亦有最新家電陣容，將AI融入家居生活。4款創新家電產品有Bespoke AI Jet Ultra旋風吸塵機、Bespoke AI Hybrid多門雪櫃、Bespoke AirDresser智能魔衣櫥及Slim AI Ecobubble Al洗滌前置式洗衣乾衣機。

全球最強吸力吸塵機 全新Bespoke AI Jet Ultra吸塵機配備升級版AI清潔模式2.0及HEPA過濾系統，配備HexaJet Motor智能變頻摩打，吸力高達400W。AI清潔模式2.0以Samsung AI Optimum Tech技術，對清潔環境進行分類，能根據5種不同地板類型，自動調整吸力及刷頭轉速。當使用最低功率模式下，滿電續航長達100分鐘，AI清潔模式更可節省電量。現已推出，售價$7090。



雪櫃自動識別食材 Bespoke AI Hybrid多門雪櫃配備9吋AI Home TFT觸控屏幕，可無縫連接支援SmartThings 的智能裝置並直接從屏幕管理，全新Daily Board功能提供實時資訊，可透過語音指令查詢天氣、日程或家電能源消耗報告等資訊，甚至可連接YouTube、Spotify等娛樂程式。 最強勁是AI Vision Inside功能可以透過鏡頭及AI食材識別技術，能自動辨識37種新鮮食材，管理食材數量之外，亦可根據雪櫃內的食物清單，在屏幕推薦合適的食譜和膳食計劃。另有自動開門功能、AI節能模式等功能。Bespoke AI Hybrid多門雪櫃508L將於6月推出，售價$24790；另有其他型號已推出，售價由$12090至$16290。

智能衣櫥AI極速烘乾 Bespoke AirDresser智能魔衣櫥配備雙向熱風氣流及雙向噴射蒸氣，能為衣物深層消毒及消除異味，AI烘乾功能配合濕度感應器，使乾衣過程更高效節能。全新設計可一次性護理多達5件衣物，可掛放長身衣物。 另亦可於SmartThings應用程序啟動AI節能模式，省電環保。現已推出，售價$10790。

Slim AI Ecobubble Al洗衣乾衣機配備多項AI洗滌技術。