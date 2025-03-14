Samsung推出中階手機Galaxy A56/ A36 5G　$2698起平玩AI功能

Samsung Galaxy A56 5G以及Galaxy A36 5G正式發布，成為首款引進Awesome Intelligence的Galaxy A系列智能手機，加入多項搜尋、影相拍片、瀏覽等AI功能，入門價$2698起，中階手機來說夠晒超值。
處理器及屏幕升級
兩款手機外形相似，只有天線位、相機模組及機邊略有分別，兩者均有4款配色，Galaxy A36有亮夜黑、亮冰白、亮青綠及亮薰紫，閃令令反光效果相當吸睛；Galaxy A56則有霧炭灰、霧墨綠、霧淺灰及霧櫻粉。
Galaxy A36對比上代改用Snapdragon 6 Gen 3處理器，屏幕略增大至6.7吋 FHD+ Super AMOLED 120Hz，亮度提升至1200nits。體積更薄至7.4mm，重量更輕，不過前鏡頭由32MP變成12MP，但就支援HDR影片。Galaxy A56則用Exynos 1580處理器，屏幕、前鏡頭跟A36一樣。
同樣配備5000mAh電池，支援45W快速充電和Super Fast Charge 2.0技術，均有更大的Vapor Chamber作更佳散熱。擁有IP67防塵抗水等級，並有Corning Glass覆蓋材料增強抗刮和防裂的耐用性。
相機配置
兩機同有三鏡相機系統，配備5000萬像素主鏡頭，而前置鏡頭支援10-bit HDR，確保得到明亮清晰的自拍效果，以及5MP微距鏡頭。Galaxy A56廣角鏡有1200萬像素，比A36的8MP更佳；另有全面升級Nightography夜拍功能，1200萬像素前置鏡頭更具備低雜訊模式。
Awesome Intelligence功能
Samsung Galaxy A56 5G和Galaxy A36 5G是首款配備專屬流動AI ─ Awesome Intelligence的Galaxy A系列智能手機。Circle to Search最新升級搜尋功能，可識別屏幕上的電話號碼、電子郵件和網址，還新增音樂搜尋，如Shazam般快速辨識播放的音樂及哼唱的歌曲。
Galaxy A56 5G獨有最佳臉部表情（Best Face）功能，在開啟動態相片拍攝模式後，系統可選擇並合併最多5個人的最佳表情或姿態，可以輕鬆地挑選完美合照。兩機都有升級的物件橡皮擦功能，可移除不想要的物件及人物。濾鏡功能可從現有相片中智能提取色彩和風格元素，來創製自定義濾鏡。
升級屏幕和長期軟體支援
Galaxy A系列提供最多六代的Android系統和One UI升級，以及長達6年的安全更新，可長期使用不需年年換機。Galaxy A系列首次整合One UI 7，透過Samsung Knox Vault保安功能，進一步增強安全性和隱私保護，包括自動封鎖（Auto Blocker）、失竊防護（Theft Detection），以及更多安全設定。
售價及早鳥優惠
Galaxy A56 5G及Galaxy A36 5G將於3月28日起公開發售，建議零售價如下：
Galaxy A56 5G（12GB RAM + 256GB ROM）$3698
Galaxy A36 5G（8GB RAM + 256GB ROM）$2998
Galaxy A36 5G（8GB RAM + 128GB ROM）$2698（只設亮夜黑及亮薰紫色）
即日起至4月13日早鳥優惠期間，凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商門市及網站預訂，即可享有多項優惠。購買Galaxy A56 5G可有以下限時組合優惠：
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購買Galaxy A36 5G有限時容量升級優惠，可以$2698升級256GB ROM，相等於$300折扣。
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