Samsung推出中階手機Galaxy A56/ A36 5G　$2698起平玩AI功能

處理器及屏幕升級

兩款手機外形相似，只有天線位、相機模組及機邊略有分別，兩者均有4款配色，Galaxy A36有亮夜黑、亮冰白、亮青綠及亮薰紫，閃令令反光效果相當吸睛；Galaxy A56則有霧炭灰、霧墨綠、霧淺灰及霧櫻粉。

Galaxy A36對比上代改用Snapdragon 6 Gen 3處理器，屏幕略增大至6.7吋 FHD+ Super AMOLED 120Hz，亮度提升至1200nits。體積更薄至7.4mm，重量更輕，不過前鏡頭由32MP變成12MP，但就支援HDR影片。Galaxy A56則用Exynos 1580處理器，屏幕、前鏡頭跟A36一樣。

同樣配備5000mAh電池，支援45W快速充電和Super Fast Charge 2.0技術，均有更大的Vapor Chamber作更佳散熱。擁有IP67防塵抗水等級，並有Corning Glass覆蓋材料增強抗刮和防裂的耐用性。

