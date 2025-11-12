Samsung推出全球最大115吋Micro RGB電視　索價近30萬送Galaxy Z Fold7

Samsung推出全球最大的115吋Micro RGB電視。

Samsung在香港正式推出Micro RGB電視，115吋大屏幕搭載微米級RGB LED背光的顯示器，更是全球最大的Micro RGB電視。這款突破性的顯示器為在色彩準確度、對比度與沉浸式觀影體驗上訂立全新的標準。

專利Micro RGB技術 Samsung Micro RGB電視採用專利Micro RGB技術，可獨立控制每個尺寸少於100微米的紅、綠、藍色微米級RGB LED以超精細的排列置於面板背後。有別於傳統的背光技術，能精準

控制每個RGB LED。 搭載Micro RGB AI引擎，透過AI運算全面提升畫質與音效，能夠實時分析每一幀影像，自動調整並加強色彩輸出，呈現出更真實、更沉浸的畫面。Micro RGB Color Booster Pro能夠準確識別色調暗淡的場景，智能地提升所有內容的色彩表現，帶來更生動鮮明的畫面。

Samsung Micro RGB電視可顯示到各種原始色調及細節。

專業色彩認證 支援Micro RGB Precision Color技術，精準控制不同色彩呈現最原始的色調，確保色彩準確度與鮮艷度，實現100%由國際電信聯盟所制定的BT.2020色域覆蓋率。同時亦獲得德國Verband Deutscher Elektrotechniker所頒發的「Micro RGB Precision Color」認證，以及Glare Free防反光技術。 Samsung Vision AI有齊最新頂尖AI技術，包括AI畫質與聲效調校、生成式AI驅動的進階版Bixby 語音助理等，並由Samsung Knox提供安全防護保護個人數據和資料。 115” Micro RGB電視即日起發售，定價$299980，即日起至12月31日於Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商選購可享上門度尺、安裝及售後服務、Slim Fit掛牆架一個及Galaxy Z Fold7（256GB）星塵藍一部。

Samsung Odyssey OLED G5為最新款電競顯示器。

Odyssey OLED G5遊戲顯示器 全新電競顯示器27吋Samsung Odyssey OLED G5（G50SF），QHD解像度配合QD-OLED畫質，實現增強的亮度與寬廣色域、以及充滿細節感的陰影和對比度。搭載Samsung OLED Safeguard減少過熱及屏幕燒烘，以及獨家的防反光塗層、Pantone色彩認證，0.03ms的反應時間及180Hz更新頻率，支援NVIDIA G-Sync及AMD FreeSync，減少卡頓、延遲與畫面撕裂。現已有售，定價$3480。