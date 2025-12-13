Samsung推出One UI 8.5 Beta　 Galaxy更便捷又更安全

SAMSUNG One UI 8.5 Beta 登場：更流暢、更安全、更貼心的 Galaxy 體驗!

Samsung 正式推出 One UI 8.5 Beta 測試版本，為 Galaxy 生態系統帶來進一步優化的使用體驗。此次更新聚焦於提升操作效率、強化隱私保護與系統效能，讓用戶能夠更直覺且流暢地完成日常任務。 SAMSUNG One UI 8.5 Beta 新版本在介面互動與跨裝置協作上做出細部調整，使多工處理與裝置間的連接更為順暢。此外，系統加強了隱私控制功能，提供更清晰的權限管理與安全防護選項，協助用戶保障個人資料安全。 One UI 8.5 亦針對繁體中文用戶進行在地化改進，包括介面文字顯示與輸入體驗的優化，使 Galaxy 裝置在不同情境下都能提供符合本地習慣的操作感受。這次更新延續 Samsung 一貫的設計理念，旨在透過細緻的功能調整，創造更整合且可靠的使用體驗。

One UI 8.5：內容創作上有甚麼新的功能？ One UI 8.5 將內容的創作與分享變得更直觀，從開始到結束皆流暢無比。升級的相片助手讓用戶能夠不斷生成全新圖片，連續進行多次編輯，而無需每次保存編輯版本。完成後，用戶可以輕鬆檢視編輯歷史中的所有作品，並挑選最喜愛的版本保存。 透過全新升級的 Quick Share，分享圖片亦變得更流暢。該功能現在能夠自動識別照片中的人物，並主動建議將照片直接發送給這些聯絡人。 One UI 8.5 如何提升裝置間的連接性？ 全新的跨裝置功能讓管理裝置變得更容易，無論是管理檔案、分享網路，還是與附近的裝置進行溝通，一切也變得輕鬆簡單。音訊廣播（Audio Broadcast）[透過 Auracast讓用戶輕鬆與附近支援Le-Audio的裝置進行通訊。除了來自媒體的音訊外，用戶亦可以使用 Galaxy 智能手機內建的麥克風直接廣播自己的聲音 ── 非常適合用作團體導覽或活動等場合。

儲存空間分享（Storage Share） 進一步加強了 Galaxy 生態的流暢互動，用戶能夠直接在 My Files 應用程式中查看來自其他 Galaxy 裝置如平板電腦或手提電腦的檔案，甚至能夠從其他 Samsung 裝置如電視，存取智能手機上的檔案。 我的Galaxy裝置如何受到保護？ One UI 8.5 強化了裝置的安全防護，並為用戶提供更清晰的安全設定控制。防盜保護（Theft Protection）確保手機及其資料在遺失或被盜時仍能保持安全。為了進一步加強防護，驗證失敗鎖定功能會在指紋、PIN或密碼驗證失敗多次後自動鎖定屏幕。另外，身份驗證方面亦涵蓋更多設定項目，為裝置安全增添多一層防護。

開放日期 One UI 8.5 Beta 將率先於 12 月 8 日起在指定市場包括德國、印度、韓國、波蘭、英國和美國向 Galaxy S25 系列用戶開放。Galaxy 用戶可以通過 Samsung Members 應用程式報名參與是次 Beta 計劃。 文章獲Mobile Magazine授權轉載