Samsung新一代磁吸充電座將支援25W無線快充 告別15W限制

據外媒報道，Samsung正為即將推出的 Galaxy S26 系列手機，開發一款新型磁吸式無線充電底座，型號為 EP-P2900。這款充電器預計將無線充電功率提升至最高 25W，若消息屬實，將比現時基於 Qi2 標準、僅支援 15W 無線充電的 Samsung裝置有明顯改進。

傳兼容Z 系列及 Buds 無線耳機

消息指出，這款充電底座採用磁力吸附設計，能穩固貼合手機背面並自動開始充電。其外觀為深灰色，並預計採用圓形設計，延續現有型號 EP-P2400 的風格，但充電效能更強。除了為 S26 系列服務，據稱它也兼容 Samsung的 Z 系列摺疊手機及 Buds 無線耳機。