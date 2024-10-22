Samsung新推BESPOKE AI家電系列　智能吸塵機雪櫃更慳電

Samsung自家的流動Galaxy AI向來強大，現在除了智能手機、電視、平板電腦、手提電腦、智能穿戴裝置、洗衣機、智能魔衣櫥等，最近進一步拓展BESPOKE AI家電陣容，推出AI吸塵機及雪櫃。透過AI技術及SmartThings互聯性，讓家電不但可以自動操作，更能因應用戶不同的個人生活習慣提供個人化體驗。

BESPOKE Jet AI旋風吸塵機

配備新一代HexaJet Motor智能變頻摩打擁有280W吸力，AI清潔模式能夠根據地板材料自動調整設置，從客廳的木地板、廚房的瓷磚，以至睡房的地毯，透過分析刷頭負荷與氣壓偵測，並自動調整吸力和刷頭轉速，減少用電量高達14%，保持最佳潔淨效果及延長電池續航時間。

All-in-one旋風自動集塵充電座採用一按自動除塵、充電、收納三合一的多功能設計，具備Air Pulse噴射氣旋鎖塵技術，自動清空集塵袋並密封塵盒，透過5層過濾系統過濾高達99%微細塵埃及毛髮，清潔過程更方便衛生。升級版刷頭設計包括LED纖薄地板刷頭+、Pet Tool+寵物塵蟎吸頭、雙向勁旋濕拖刷頭、LED動態地毯螺旋雙重刷頭等。

配備可拆式3,970mAh電池，高達100分鐘續航時間，並可在500次充電週期內保持70%的效能。用戶可透過SmartThings應用程式控制吸塵機的設定，並利用智能自我診斷功能保持最佳性能。