SAMSUNG正考慮移除標誌性S Pen以升級電池

根據韓國科技論壇Clien.net最新流出的開發文件顯示，SAMSUNG工程團隊正針對Galaxy S系列進行多項激進設計變革測試，其中最受關注的提案竟是「移除標誌性S Pen」，這項自Note系列一脈相承的核心功能，如今竟成為電池升級之路的潛在犧牲品。

消息人士向Mobile Magazine透露，SAMSUNG研發中心目前正在評估三種關鍵方案：首先是完全移除S Pen插槽結構，其次是將觸控筆改為外掛式磁吸設計（類似iPad Pro 與Apple Pencil的互動模式），最後則是縮減後置鏡頭模組體積。這些調整預計能為機身騰出至少500mAh的電池容量升級空間，在現有5000mAh規格停滯多代後，此舉被視為回應市場批評的重要突破。

這項調整可能於Galaxy S27才會出現

不過開發文件特別強調Galaxy S26 Ultra將堅守 S Pen傳統，暗示這項調整可能於Galaxy S27才會出現。

另一份流出的相機模組藍圖顯示，SAMSUNG正在測試「三鏡頭萬用系統」，計畫透過1.5吋超大底感光元件與液態鏡頭技術，將超廣角與微距功能整合至單一鏡頭。配合第二代2億像素ISOCELL HP3傳感器，理論上可縮減15%的相機模組體積，這些空間將全數轉化為電池倉位。

值得關注的是，此項變革恰逢推出業界首款「四合一像素分離式鏡頭」，業界普遍認為SAMSUNG此舉是為採用新型複合式鏡頭鋪路。影像工程師出身的科技部落客李明浩分析：「當單顆鏡頭就能實現光學變焦與多重焦段時，堅持四鏡頭設計反而會成為技術進步的絆腳石。」

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載