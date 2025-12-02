Samsung Galaxy Z TriFold正式發布。

Samsung今日發表全新旗艦三摺疊新機Galaxy Z TriFold，12月12日於韓國正式上市，其後將會在中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國推出。纖薄機身設計，左右展開後有10吋沉浸式螢幕，直接向市場上另一三摺手機HUAWEI Mate XT宣戰。

左右內摺最薄3.9mm Galaxy Z TriFold摺疊方式跟HUAWEI Mate XT不同，以兩邊向內收折的形式，保護內頁螢幕。特別在配備自動警示功能，收折動作如有錯誤，即會發出螢幕提示和震動提醒。 手機尺寸為摺疊時為159.2 x 75 x 12.9mm，長開後159.2 x 214.1 x 3.9mm，最薄處僅3.9mm。搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy行動平台，3鏡相機配置包括2億像素廣角、12MP超廣角及10MP長焦。支援45W快充的5,600mAh三電池模組，分散配置於裝置的每一片面板，以達到均衡的功率輸出、高效散熱與持久續航。

升級轉軸及材質 採用升級Armor FlexHinge的轉軸結構，兩種不同尺寸轉軸以雙軌結構協同運作，即使每片螢幕的重量與組件各不相同，摺疊操作亦維持流暢與穩定。此轉軸結構還能使螢幕面板彼此貼合、近乎零間隙。 轉軸外罩採用鈦金屬材質，並導入超薄金屬片，用以保護摺疊結構，並抵抗長期磨損。機身框架採用高強度鋁合金材質，在不增加體積的情況下，大幅提升機身堅固性。邊框結構可避免螢幕相互碰觸，機背以陶瓷玻璃纖維強化複合材質製成，實現纖薄機身設計之餘，還能有效防止破裂。

10吋屏幕可用DeX 6.5吋FHD+封面螢幕採用Dynamic AMOLED 2X，螢幕更新率高達120Hz，峰值亮度達2600尼特，10吋內螢幕則是QXGA+ Dynamic AMOLED 2X，峰值亮度達1600尼特。結合Vision Booster技術，可在任何照明條件下最佳化色彩和對比度。 10吋超大螢幕相當於3個並排的6.5吋智慧型手機，可進行多工處理日常事務。橫向擺放手機時，用戶可在三個直立螢幕拼接而成的畫面上，開啟多個應用程式，或調整多重視窗大小；亦可直向握持手機專注閱讀。 Galaxy Z TriFold是首款可獨立運作Samsung DeX的手機，升級版工作模式最多可建立4個工作區，而每一個工作區，最多可同時執行5個應用程式，可當作平板電腦般使用。透過延伸模式外接第二螢幕，並可在雙螢幕之間自由拖放應用程式，或靈活切換螢幕執行工作，還能外接藍牙滑鼠和鍵盤。 Galaxy Z TriFold備有16GB+512GB及1TB版本，512GB版本定價為3590400韓元，折合約1.9萬港元，暫時未有香港上市時間及價錢。