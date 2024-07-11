Samsung發布Galaxy Buds3系列耳機　Galaxy AI翻譯功能、智能調節音效

Samsung Galaxy Unpacked發布Galaxy Buds3 Pro及Galaxy Buds3兩款耳機。

Samsung Galaxy Unpacked亦有發布兩款耳機，包括Galaxy Buds3 Pro及Galaxy Buds3，提供個人化智能音響體驗。Galaxy Buds3 Pro的入耳式設計，適合追求沉浸式聲效的用戶；而Buds3的開放式設計，則適合喜歡在各類型場合長時間使用耳機的用戶。

全新設計 全新耳柄式設計能夠以捏合手勢控制Galaxy Buds，操作更直觀。Buds3採用開放式設計，減少長時間佩戴時對耳朵的壓力，適合全天佩戴。Buds3 Pro則為三階段刀刃燈及入耳式設計，帶來科技感外型及優質音效。兩者均有IP57抗水防塵標準，提高耐用性。 Galaxy AI語音翻譯 與Galaxy Z Fold6及Z Flip6配對後，即可使用即時傳譯，使用語音翻譯無阻手機使用相機或社交媒體。輕捏耳機一下，即可暫停或繼續翻譯。

Galaxy Buds3可根據佩戴情況及實時環境，調整自適應音訊及降噪效果。

AI智能調節 根據佩戴情況及實時環境，調整自適應音訊及自適應主動降噪的最佳化音效，內外收音咪監測音訊，進行訊號分析，調節平衡器及主動降噪/環境音以最佳化音效。 根據用戶佩戴耳機的狀態調整EQ及ANC，即使耳機佩戴不穩，音效仍然不受影響。通過智能主動降噪、警報檢測及人話感測模式，降噪及環境音效水平能根據不同種類的外部噪音作出調整。例如辨識到工程噪音時提高降噪、有警笛聲時降低降噪，用家開始對話時降低降噪，結束時提高降噪。

Galaxy Buds3 Pro配備了增強版兩單元喇叭及雙擴音器，音色通透。