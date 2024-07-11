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科技
2024-07-11 01:11:56

Samsung發布Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7智能手錶　首次搭載Wear OS更強大

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Samsung Galaxy Unpacked發布會推出兩款智能手錶Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7。

Samsung Galaxy Unpacked發布會推出兩款智能手錶Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7。

Samsung Galaxy Unpacked發布會除了推出Samsung Galaxy Z系列手機以外，今次兩款智能手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7都是焦點新品。結合Galaxy AI，為健康管理及日常生活用途開啓更多可能性。

Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7智能手錶加入大量AI功能及工具。

Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7智能手錶加入大量AI功能及工具。

加強AI功能體驗

Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7兩款智能手錶，加入大量AI功能及工具，性能和表現更進一步。透過簡單的捏合手勢，即可控制Galaxy智能手錶及已配對的 Galaxy智能手機，完成接聽電話及拍照等指令。建議回覆能根據先前的對話內容生成建議回覆，隨時隨地快速回覆訊息。

Samsung Health整合多個裝置上的健康數據，提供全面的健康體驗。另外增設多合一Samsung Wallet，除了可用於購物，更支援交通付款如Visa Tap to Ride。

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Galaxy Watch Ultra功能一覽。 Galaxy Watch Ultra設計可在極地使用。

Galaxy Watch Ultra極地防護

Galaxy Watch Ultra為迄今功能最強大的Galaxy Watch，有鈦金銀、鈦金灰、鈦金白3色。全新的全包圍設計加強保護，而快拆設計可輕鬆替換錶帶。全新快速鍵可迅速開啓及控制健身鍛鍊，啓動緊急警笛亦更快更方便，保障用户安全。

錶身使用Grade 4鈦合金，配備10ATM及IP68防水防塵等級，並獲軍規級認證。可在-20°C至高達55°C的極端温度下運行，以及在海底500米至海拔9,000米的極端高度運行。巔峰亮度最高可達3000nits，配合夜間模式錶面，任何光線下均可清晰顯示屏幕。

Galaxy Watch Ultra首支搭載Wear OS的Android智能手錶。 Galaxy Watch Ultra第2代BioActive感應器提供更準確全面的讀數。 Galaxy Watch Ultra省電模式下續航力高達100小時。

首次搭載Wear OS

Galaxy Watch Ultra首支搭載Wear OS的Android智能手錶，亦是Samsung產品首次配備3nm處理器，比上一代CPU快3倍，使用更流暢。第2代BioActive感應器LED數量提高3倍，提供更準確、更全面的讀數。

首支使用雙頻GPS系統的Galaxy智能手錶，位置追蹤功能提昇20%。同時是系列當中電池壽命最長，省電模式下續航力高達100小時，運動省電模式下續航力高達48小時。

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Galaxy Watch Ultra可在10分鐘內運算出個人化的極限功率。

Galaxy Watch Ultra可在10分鐘內運算出個人化的極限功率。

支援極限運動

可自定三鐵組合模式，支援追蹤如游泳、騎單車到跑步三項合一的多途程運動。能在10分鐘內運算出個人化的極限功率（FTP），幫助單車手最佳化運動表現。GPX越野導航功能讓用戶搜索和瀏覽推薦路線，發掘更多新路徑。同時提供更先進的個人化心率區間訓練，讓用戶根據自身能力以最理想的強度進行訓練。

Galaxy Watch7重點一覽。

Galaxy Watch7重點一覽。

Galaxy Watch7日常生活使用

Galaxy Watch7採用標誌性的圓形設計，Armor鋁合金錶身配彈性運動錶帶。44mm有綠色及銀色，40mm則有綠色和奶白可選。首次採用3nm處理器，CPU效能提升3倍同時功耗效率提升30%。另外Galaxy Watch7亦是首款搭載雙頻GPS系統的Galaxy智能手錶，即使在密集的城市環境中也能更精確地追蹤位置。

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Galaxy Watch7香港售價未定，美金售$299起。

Galaxy Watch7香港售價未定，美金售$299起。

分析身心健康

深入睡眠習慣分析經先進的AI演算法分析，帶來更精準的睡眠模式數據，並能度身訂做睡眠指導及動物睡眠符號，建立更良好的睡眠習慣。心臟健康監測包括靜息心率警報、心律異常通知、心電圖及血壓監測功能。預防性健康監測包括睡眠窒息症功能，透過AGEs指數，追蹤新陳代謝健康及生理性老化情況。

追蹤超過100種運動，並透過鍛鍊組合，創建專屬的訓練計劃，以獲得個人化的健身體驗。透過身體成份分析當中的完整身體狀態及健康數據，深入了解健康狀況。利用個人化心率區間訓練，根據用户自身能力設定最理想的訓練強度。