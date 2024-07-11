Samsung發布Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7智能手錶　首次搭載Wear OS更強大

Samsung Galaxy Unpacked發布會除了推出Samsung Galaxy Z系列手機以外，今次兩款智能手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7都是焦點新品。結合Galaxy AI，為健康管理及日常生活用途開啓更多可能性。
加強AI功能體驗
Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7兩款智能手錶，加入大量AI功能及工具，性能和表現更進一步。透過簡單的捏合手勢，即可控制Galaxy智能手錶及已配對的 Galaxy智能手機，完成接聽電話及拍照等指令。建議回覆能根據先前的對話內容生成建議回覆，隨時隨地快速回覆訊息。
Samsung Health整合多個裝置上的健康數據，提供全面的健康體驗。另外增設多合一Samsung Wallet，除了可用於購物，更支援交通付款如Visa Tap to Ride。
Galaxy Watch Ultra極地防護
Galaxy Watch Ultra為迄今功能最強大的Galaxy Watch，有鈦金銀、鈦金灰、鈦金白3色。全新的全包圍設計加強保護，而快拆設計可輕鬆替換錶帶。全新快速鍵可迅速開啓及控制健身鍛鍊，啓動緊急警笛亦更快更方便，保障用户安全。
錶身使用Grade 4鈦合金，配備10ATM及IP68防水防塵等級，並獲軍規級認證。可在-20°C至高達55°C的極端温度下運行，以及在海底500米至海拔9,000米的極端高度運行。巔峰亮度最高可達3000nits，配合夜間模式錶面，任何光線下均可清晰顯示屏幕。
首次搭載Wear OS
Galaxy Watch Ultra首支搭載Wear OS的Android智能手錶，亦是Samsung產品首次配備3nm處理器，比上一代CPU快3倍，使用更流暢。第2代BioActive感應器LED數量提高3倍，提供更準確、更全面的讀數。
首支使用雙頻GPS系統的Galaxy智能手錶，位置追蹤功能提昇20%。同時是系列當中電池壽命最長，省電模式下續航力高達100小時，運動省電模式下續航力高達48小時。
支援極限運動
可自定三鐵組合模式，支援追蹤如游泳、騎單車到跑步三項合一的多途程運動。能在10分鐘內運算出個人化的極限功率（FTP），幫助單車手最佳化運動表現。GPX越野導航功能讓用戶搜索和瀏覽推薦路線，發掘更多新路徑。同時提供更先進的個人化心率區間訓練，讓用戶根據自身能力以最理想的強度進行訓練。
Galaxy Watch7日常生活使用
Galaxy Watch7採用標誌性的圓形設計，Armor鋁合金錶身配彈性運動錶帶。44mm有綠色及銀色，40mm則有綠色和奶白可選。首次採用3nm處理器，CPU效能提升3倍同時功耗效率提升30%。另外Galaxy Watch7亦是首款搭載雙頻GPS系統的Galaxy智能手錶，即使在密集的城市環境中也能更精確地追蹤位置。
分析身心健康
深入睡眠習慣分析經先進的AI演算法分析，帶來更精準的睡眠模式數據，並能度身訂做睡眠指導及動物睡眠符號，建立更良好的睡眠習慣。心臟健康監測包括靜息心率警報、心律異常通知、心電圖及血壓監測功能。預防性健康監測包括睡眠窒息症功能，透過AGEs指數，追蹤新陳代謝健康及生理性老化情況。
追蹤超過100種運動，並透過鍛鍊組合，創建專屬的訓練計劃，以獲得個人化的健身體驗。透過身體成份分析當中的完整身體狀態及健康數據，深入了解健康狀況。利用個人化心率區間訓練，根據用户自身能力設定最理想的訓練強度。