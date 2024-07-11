Samsung發布Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7智能手錶　首次搭載Wear OS更強大

Samsung Galaxy Unpacked發布會推出兩款智能手錶Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7。

Samsung Galaxy Unpacked發布會除了推出Samsung Galaxy Z系列手機以外，今次兩款智能手錶Galaxy Watch Ultra、Galaxy Watch7都是焦點新品。結合Galaxy AI，為健康管理及日常生活用途開啓更多可能性。

Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7智能手錶加入大量AI功能及工具。

加強AI功能體驗 Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7兩款智能手錶，加入大量AI功能及工具，性能和表現更進一步。透過簡單的捏合手勢，即可控制Galaxy智能手錶及已配對的 Galaxy智能手機，完成接聽電話及拍照等指令。建議回覆能根據先前的對話內容生成建議回覆，隨時隨地快速回覆訊息。 Samsung Health整合多個裝置上的健康數據，提供全面的健康體驗。另外增設多合一Samsung Wallet，除了可用於購物，更支援交通付款如Visa Tap to Ride。

Galaxy Watch Ultra極地防護 Galaxy Watch Ultra為迄今功能最強大的Galaxy Watch，有鈦金銀、鈦金灰、鈦金白3色。全新的全包圍設計加強保護，而快拆設計可輕鬆替換錶帶。全新快速鍵可迅速開啓及控制健身鍛鍊，啓動緊急警笛亦更快更方便，保障用户安全。 錶身使用Grade 4鈦合金，配備10ATM及IP68防水防塵等級，並獲軍規級認證。可在-20°C至高達55°C的極端温度下運行，以及在海底500米至海拔9,000米的極端高度運行。巔峰亮度最高可達3000nits，配合夜間模式錶面，任何光線下均可清晰顯示屏幕。

首次搭載Wear OS Galaxy Watch Ultra首支搭載Wear OS的Android智能手錶，亦是Samsung產品首次配備3nm處理器，比上一代CPU快3倍，使用更流暢。第2代BioActive感應器LED數量提高3倍，提供更準確、更全面的讀數。 首支使用雙頻GPS系統的Galaxy智能手錶，位置追蹤功能提昇20%。同時是系列當中電池壽命最長，省電模式下續航力高達100小時，運動省電模式下續航力高達48小時。

Galaxy Watch Ultra可在10分鐘內運算出個人化的極限功率。

支援極限運動 可自定三鐵組合模式，支援追蹤如游泳、騎單車到跑步三項合一的多途程運動。能在10分鐘內運算出個人化的極限功率（FTP），幫助單車手最佳化運動表現。GPX越野導航功能讓用戶搜索和瀏覽推薦路線，發掘更多新路徑。同時提供更先進的個人化心率區間訓練，讓用戶根據自身能力以最理想的強度進行訓練。

Galaxy Watch7重點一覽。

Galaxy Watch7日常生活使用 Galaxy Watch7採用標誌性的圓形設計，Armor鋁合金錶身配彈性運動錶帶。44mm有綠色及銀色，40mm則有綠色和奶白可選。首次採用3nm處理器，CPU效能提升3倍同時功耗效率提升30%。另外Galaxy Watch7亦是首款搭載雙頻GPS系統的Galaxy智能手錶，即使在密集的城市環境中也能更精確地追蹤位置。

Galaxy Watch7香港售價未定，美金售$299起。