SAMSUNG發表兩中階 AI 手機　Galaxy A56／A36週五在港發表

SAMSUNG 今日宣佈兩中階 AI 手機，Galaxy A56 及 A36 將於3月14日正式在港發表。屆時將公佈兩款新機的定價及上市詳情。

Galaxy A56 及 A36 是 SAMSUNG 最新的中階手機，兩機並首次搭載專屬 Awesome Intelligence，結合 One UI 7 提供強大的智慧生活工具。用戶可透過「搜尋圈」快速獲取網路資訊，或辨識歌曲；升級版「物件橡皮擦」一鍵消除照片中的干擾物；「自拍濾鏡效果」可複製照片風格並自由調整；「智慧相片編輯」則能自動偵測並改善反光或陰影問題，提升影像質感。

Galaxy A36 5G 採用6.7吋FHD+ 120 Hz螢幕更新率 Super AMOLED，配備Snapdragon 6 Gen 3處理器，內建 8GB RAM + 128/256GB ROM，搭載5000萬像OIS 光學防手震主鏡頭（F1.8）+ 800萬像超廣角鏡（F2.2) + 500萬像微距鏡頭（F2.4）及 1200萬像自拍鏡頭（F2.2），電池容量為5,000mAh大電量(支援45W超快速)，備有秘境黑、夜光紫、滑雪白及極光綠四色。

Galaxy A56 5G配備Exynos 1580 處理器

至於 Galaxy A56 5G 採用6.7吋FHD+ 120 Hz螢幕更新率 Super AMOLED，配備Exynos 1580 處理器，內建 8/12GB RAM + 256GB ROM，搭載5000萬像OIS 光學防手震主鏡頭（F1.8）+ 1200萬像超廣角鏡（F2.2) + 500萬像微距鏡頭（F2.4）及 1200萬像自拍鏡頭（F2.2），電池容量為5,000mAh大電量(支援45W超快速)，備有夜遊黑、賞櫻粉、鐵馬灰及野營綠四色。

Galaxy A56 及 A36 將於3月14日正式在港發表，屆時將公佈兩款新機的定價及上市詳情。

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