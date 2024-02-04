Samsung神秘裝置代號「Q6A」流出　傳為平價摺芒Galaxy A Fold

已傳聞多時的三星準備研發平價版本摺屏手機、以拓展相關市場說法，較早前再有最新資訊曝光。據外媒獲得三星方面國際貿易產品進出口訊息數據庫內容，確認廠方或確實擁有三款摺屏新品在列。

據德媒 WinFuture引述有關當局公布，國際貿易產品進出口訊息的網上數據庫資訊，三星除擁有代號「Q6」亦即 Galaxy Z Fold6、跟「B6」亦即 Galaxy Z Flip6 兩款未發布裝置備案之外，尚有一款代號「Q6A」裝置、自 2023 年 11 月起於該數據庫上在列。考慮到現版本機型 Z Fold5 跟 Z Flip5 分別採 Q5 及 B5 代號，故第三款三星摺屏機說法可信性似乎不少。