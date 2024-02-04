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科技
2024-02-04 12:00:00

Samsung神秘裝置代號「Q6A」流出　傳為平價摺芒Galaxy A Fold

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Samsung 平價摺芒代號流出！真名或稱 Galaxy A Fold/ Z Fold6 FE

已傳聞多時的三星準備研發平價版本摺屏手機、以拓展相關市場說法，較早前再有最新資訊曝光。據外媒獲得三星方面國際貿易產品進出口訊息數據庫內容，確認廠方或確實擁有三款摺屏新品在列。

據德媒 WinFuture引述有關當局公布，國際貿易產品進出口訊息的網上數據庫資訊，三星除擁有代號「Q6」亦即 Galaxy Z Fold6、跟「B6」亦即 Galaxy Z Flip6 兩款未發布裝置備案之外，尚有一款代號「Q6A」裝置、自 2023 年 11 月起於該數據庫上在列。考慮到現版本機型 Z Fold5 跟 Z Flip5 分別採 Q5 及 B5 代號，故第三款三星摺屏機說法可信性似乎不少。

Samsung 平價摺芒代號流出！真名或稱 Galaxy A Fold/ Z Fold6 FE

資訊相當稀少

現階段關於這款代號「Q6A」的未知裝置資訊相當稀少，僅能從早前流出傳言推斷，其可能為曾流傳一段時間的平價版摺屏Galaxy A Fold、或者走次旗艦路線Fan Edition版本的Galaxy Z Fold6 FE亦未嘗不可。

同時因此前曝光、大幅改動外觀設計改走輕薄路線的Z Fold6專利圖，如廠方將現時Z Fold5外觀保留、並下放至較相宜產品線上，從生產成本上亦不失為合理方式。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

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