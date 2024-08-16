Samsung超短焦投影機升級版 The Premiere 9減價發售

不少人寧願購買投影機取代傳統電視，擁有家庭影院的視覺享受，Samsung最近將2021年推出的旗艦投影機The Premiere 9升級，光度及功能有所提升，但卻比上一代定價更低。如想將客廳進化成戲院，不妨考慮。
AI提升畫質音效
The Premiere 9升級版跟3年前的型號尺寸、重量及外觀差不多，但卻多了不少新功能。這部超短焦投影機，使用三重雷射技術，只需放在電視櫃面距離牆身113毫米距離，即可以投射出100吋4K解像度畫質，支援HDR 10+技術，最大可投放130吋畫面。光度由2800 ANSI增加至3200 ANSI流明，白天都可欣賞到清晰畫面。
今代另一改進是跟Samsung AI電視一樣，引入了4K AI高解像度提升，即使畫面為低清畫質，AI可以即時提升解像度至4K。主動抗噪聲效Pro能分析畫面的內容，將聲音與場景中的背景聲音和環境噪音隔離，令畫面中的對話更加清晰。音效亦由40W 4.2聲道提升至40W 2.2.2聲道，加上杜比全景聲及主體追蹤環迴聲效，令畫面及聲音更加同步，減少延遲。
全新氣氛模式
Smart Hub的遊戲模式有燈光同步、地圖擴大及超寬闊功能，同時新增了氣氛模式，即使不播放任何節目，都可投射如螢幕保護程式般的氣氛畫面。閉屏播放音樂亦能關上投射畫面，將投影機當成喇叭般使用，更加實用。
連接方面有3個HDMI、USB、eARC，亦能LAN線接駁，或是使用Wi-Fi 5及藍牙4.2無線連接。另可直接將手機至電視同步，進行跨裝置觀看功能。 除了使用專用遙控器，亦支援Bixby語音助手，操控更加方便。建議零售價$59,980，比上代定價便宜$5,000，推出日未定。