Samsung超短焦投影機升級版 The Premiere 9減價發售

不少人寧願購買投影機取代傳統電視，擁有家庭影院的視覺享受，Samsung最近將2021年推出的旗艦投影機The Premiere 9升級，光度及功能有所提升，但卻比上一代定價更低。如想將客廳進化成戲院，不妨考慮。

AI提升畫質音效

The Premiere 9升級版跟3年前的型號尺寸、重量及外觀差不多，但卻多了不少新功能。這部超短焦投影機，使用三重雷射技術，只需放在電視櫃面距離牆身113毫米距離，即可以投射出100吋4K解像度畫質，支援HDR 10+技術，最大可投放130吋畫面。光度由2800 ANSI增加至3200 ANSI流明，白天都可欣賞到清晰畫面。