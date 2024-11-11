Samsung雙11快閃購物折　買手機送耳機、筆電送平板（內附連結）

各品牌都趁雙11推出優惠，Samsung亦有雙11快閃購物「折」，由旗艦手機Galaxy S24 Ultra到最新款耳機Galaxy Buds3 Pro都有特別折扣或禮品優惠，優惠期由即日起至11月14日，於香港三星專門店、Samsung 網上商店或特約零售商有售，優惠種類繁多可 按此 參考官網。

買手機送耳機

購買Samsung Galaxy S24 FE手機，有機會獲贈價值$898的Samsung Galaxy Buds FE智能降噪耳機、價值$698的無線閃充雙充電板，如Trade-in更有額外$500回贈及價格保證最低$1250，另有一系列App免費試用及加購產品折扣優惠。

大摺Galaxy Z Fold6限時9折，並送價值$798的ITFIT三合一多功能無線充電板、65W快充旅行充電器及無線閃充充電板，配Galaxy Ring更有$300折扣優惠；Galaxy Z Flip6亦有限時9折，並送Keith Haring主題式感應保護殼，同樣有App免費試用、Trade-in及加購產品折扣優惠。

購買平板電腦包括Galaxy Tab S10+或S10 Ultra型號，送Samsung多功能藍牙鍵盤、多角度書本式皮套及送Galaxy AI廣東話潮語環保餐盒套裝及20000mAh雙向閃電快充行動電源。上一代Galaxy Tab S9｜S9+｜S9 Ultra的禮物更豐富，有價值$1598的Galaxy Watch4 40mm。入手最新的Galaxy Book4 Edge及Galaxy Book4 Ultra手提電腦，更會大送價值$1,288的Galaxy Tab A9及$1998的Galaxy Watch4 40mm。