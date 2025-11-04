Samsung 三摺手機正式獲認證 首批上市地區名單包括中國美國。（網上圖片）

根據藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）最新公佈的認證資料，Samsung旗下三款 Z Tri-Fold（暫定名）三摺手機已完成認證程序，標誌著這款備受期待的創新摺疊裝置即將正式進軍市場。 根 Bluetooth SIG 認證資料顯示，通過認證的型號包括專為韓國市場設計的 SM-D639N、中國版 SM-D6390、美國運營商鎖定版 SM-D639U、美國解鎖版 SM-D639U1，以及國際版 SM-D639B 與雙卡國際版 SM-D639B/DS，設備代號統一標示為 Q7M。認證文件明確顯示，所有型號均支援藍牙 5.3 技術，具備當前最先進的無線連接能力。

儘管認證範圍涵蓋多個地區版本，但市場分析師指出，這款產品的首發策略將採取精選市場模式，初步僅在韓國、中國、美國與阿聯酋等重點市場推出，同時新加坡等地也有望列入首批上市名單。至於全球大規模鋪貨計劃，業內人士預估最快要到2026年後才會實現。

傳Samsung Z Tri-Fold完全展開時螢幕近10吋 從先前流出的規格資訊來看，Samsung Z Tri-Fold 將採用獨特的三摺設計，完全展開時螢幕尺寸將達到約 9.96 吋，摺疊後則能維持傳統手機的便攜尺寸。整機重量控制在 298g 左右，配備 USB-C 接口並支援 25W 有線充電，同時內建 NFC 功能。目前已知的顏色選項包含經典黑色，預估售價約落在300萬韓圜（折合約1.6萬港元）。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載