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科技
2025-04-26 10:00:00

Samsung 2025全新AI電視系列　Vision AI提升畫質、裸眼3D顯示器

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Samsung發布2025全新AI電視系列，包括旗艦Samsung Neo QLED 8K QN990F。

Samsung發布2025全新AI電視系列，包括旗艦Samsung Neo QLED 8K QN990F。

近來各大品牌均有新款電視推出，銷量連續19年成為全球第一的Samsung都有一系列新品。2025 AI電視系列有齊Neo QLED、OLED、以及QLED系列，並首度引入Samsung Vision AI，同步推出全新Soundbar系列以及Odyssey電競顯示器，其中一款更有裸眼3D功能，視覺效果震撼。

Samsung Vision AI有聲畫提升及自動HDR重塑等功能。 Samsung TV可與SmartThings生態圈整合，令智能家居更加實用。 Samsung智能手錶的指標功能可以手勢操控電視。 佩戴Samsung手錶使用按捏手勢可即時跳到想看的段落。

AI增強影像音效

Samsung Vision AI為提升影像及音效方面，透過裝置上的AI圖像以及音效處理技術，實時分析畫面內容及周圍環境，調整視覺效果及音質，並根據用戶使用習慣提供個人化的視聽體驗。One UI Tizen作業系統可存取最新Samsung Vision AI功能及喜愛的串流服務，更新及支援期長達7年。

與SmartThings生態圈的整合，更透過電視屏幕帶來更智能生活用途。例如寵物護理及家居護理，利用已連接的鏡頭實時查看客廳情況；家居洞察可在屏幕上查看各種智能裝置的通知；手勢遙控可以Galaxy智能手錶用不同手勢操作控制電視。
 

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Samsung QN990F電視為品牌最頂級的Neo QLED 8K電視。

Samsung QN990F電視為品牌最頂級的Neo QLED 8K電視。

Neo QLED 8K電視系列

全新Neo QLED 8K電視設有QN990F及QN900F兩款型號，採用量子矩陣Mini-LED技術，內置NQ8 AI第三代處理器，透過8K AI高解像度提升Pro技術，將標清、高清、甚至是4K解像度的內容轉換成接近8K解像度，加上防反光技術能夠減少反射光造成的眩光。另有Motion Xcelerator 240Hz及AI動態增強技術Pro，支援杜比全景聲及主體追蹤環迴音效Pro，呈現立體逼真的音效。

採用極致纖薄的簡約金屬邊框設計，全新無線One Connect提供無線連接功能，支援高達10米的傳輸距離。65吋至98吋售價由$33980至$295480不等。

Samsung Neo QLED 4K電視可將內容轉成4K畫質。

Samsung Neo QLED 4K電視可將內容轉成4K畫質。

Neo QLED 4K電視系列

全新Neo QLED 4K電視系列擁有三款系QN90F、QN80F和QN70F，同樣採用量子矩陣Mini-LED技術。旗艦型號QN90F採用NQ4 AI第三代處理器，能夠將內容轉化為4K畫質，並透過Neo Quantum HDR+分析每個場景，提升畫面亮度。QN90F配備霧面屏幕，不受眩光干擾；Motion Xcelerator 165Hz亦確保動態畫面清晰流暢。

另外兩款型號QN80F和QN70F則搭載NQ4第二代AI處理器，配合4K AI高解像度提升，提供AI增強的4K畫質和聲效；Motion Xcelerator 144Hz亦實現流暢且無延遲的遊戲體驗。提供43吋至100吋型號選擇，價錢由$10780至$119980不等。

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Samsung 有S95F及S85F OLED電視。 Samsung OLED S90F電視系列新出42吋款式。

OLED電視系列

全新OLED電視系列共有S95F、S90F及S85F三款，S95F及S90F採用NQ4 AI 第三代處理器，配備OLED防反光技術，另外亦支援4K AI高解像度提升Pro。S95F擁有最明亮的OLED屏幕和OLED HDR Pro，對比度豐富和色彩準確。同樣配備Motion Xcelerator 165Hz，以及經PANTONE驗證色彩，提供逼真觀賞體驗。

Samsung Art Store擴展至Neo QLED 8K、Neo QLED 4K和QLED系列。 全新AI生成式桌布功能可因應心情及喜好產生個人化圖像。

Samsung Art Store擴張

Samsung Art Store除了The Frame系列外，亦擴展至Neo QLED 8K系列、Neo QLED 4K系列、以及QLED系列，讓更多用戶能夠將家居電視屏幕轉化成個人的藝術畫廊。Samsung Art Store現已蒐集超過3,000 件來自全球著名藝術家、博物館和畫廊的藝術作品，包括Jean-Michel Basquiat、Salvador Dali、梵高、MoMA以及Art Basel等，另外利用生成式桌布功能以AI自由打造屏幕畫面。
 

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Samsung推出全新Soundbar系列，低音喇叭更纖巧。 Samsung HW-QS700F Soundbar可以放平。 Soundbar亦可以打直安裝在牆上。

雙向擺放Soundbar

Samsung Soundbar全新型號HW-Q990F採用11.1.4 聲道音效，同時支援無線杜比全景聲Dolby Atmos和DTS:X，。產品配備8吋雙主動單元的低音喇叭，體積比上代更纖巧，並利用人工智能技術減少低音喇叭中的失真。另外一款HW-QS700F型號提供彈性的安裝方法，可根據家居風格作出兩個方向調整，不論是掛牆或座枱安裝，內建的陀螺儀感測器都能夠自動轉換音效輸出。

Samsung Odyssey 3D顯示器的3D效果生動迫真。 Samsung Odyssey 3D顯示器可將所有影片及遊戲畫面變成裸眼3D畫面。 提供兩種3D方式。

裸眼Odyssey 3D顯示器

全新Odyssey 3D（G90XF型號）顯示器配備27吋4K屏幕，裸眼3D體驗可以在遊戲中使用，無需佩戴3D眼鏡。透過Reality Hub應用程式及眼球追蹤技術和專利透鏡，將平面變成自然逼真的高清3D影像，遊戲及影像內容更加立體生動。同時支援AI影片轉換功能，能夠將影片內容轉換成3D效果。

遊戲效能有165Hz的刷新率和1ms的GtG反應時間，支援AMD FreeSync Premium和NVIDIA G-Sync、Edge Lighting功能等，G90XF顯示器售價為$14980。

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Samsung Odyssey OLED G8顯示器規格頂級。 遊戲畫面流暢華麗。

最強電競屏幕

另一款Odyssey OLED G8（G81SF型號）顯示器有27吋及32吋，27吋版本擁有166 PPI，是市面上同尺吋屏幕中擁有最高像素密度的顯示器，同時亦是首款擁有240Hz刷新率的4K顯示器。4K QD-OLED影像呈現更細節，提升色彩和對比度。

另有VESA DisplayHDR TrueBlack 400技術、Samsung OLED Safeguard+功能保護，提高散熱效果及防止燒烘。240Hz的刷新率、0.03ms的GtG反應時間，亦支援AMD FreeSync Premium Pro和NVIDIA G-Sync，減少畫面延遲、撕裂和抖動。售價分別為$8980及$9980。

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