Samsung 2025全新AI電視系列　Vision AI提升畫質、裸眼3D顯示器

Samsung發布2025全新AI電視系列，包括旗艦Samsung Neo QLED 8K QN990F。

近來各大品牌均有新款電視推出，銷量連續19年成為全球第一的Samsung都有一系列新品。2025 AI電視系列有齊Neo QLED、OLED、以及QLED系列，並首度引入Samsung Vision AI，同步推出全新Soundbar系列以及Odyssey電競顯示器，其中一款更有裸眼3D功能，視覺效果震撼。

AI增強影像音效 Samsung Vision AI為提升影像及音效方面，透過裝置上的AI圖像以及音效處理技術，實時分析畫面內容及周圍環境，調整視覺效果及音質，並根據用戶使用習慣提供個人化的視聽體驗。One UI Tizen作業系統可存取最新Samsung Vision AI功能及喜愛的串流服務，更新及支援期長達7年。 與SmartThings生態圈的整合，更透過電視屏幕帶來更智能生活用途。例如寵物護理及家居護理，利用已連接的鏡頭實時查看客廳情況；家居洞察可在屏幕上查看各種智能裝置的通知；手勢遙控可以Galaxy智能手錶用不同手勢操作控制電視。



Samsung QN990F電視為品牌最頂級的Neo QLED 8K電視。

Neo QLED 8K電視系列 全新Neo QLED 8K電視設有QN990F及QN900F兩款型號，採用量子矩陣Mini-LED技術，內置NQ8 AI第三代處理器，透過8K AI高解像度提升Pro技術，將標清、高清、甚至是4K解像度的內容轉換成接近8K解像度，加上防反光技術能夠減少反射光造成的眩光。另有Motion Xcelerator 240Hz及AI動態增強技術Pro，支援杜比全景聲及主體追蹤環迴音效Pro，呈現立體逼真的音效。 採用極致纖薄的簡約金屬邊框設計，全新無線One Connect提供無線連接功能，支援高達10米的傳輸距離。65吋至98吋售價由$33980至$295480不等。

Samsung Neo QLED 4K電視可將內容轉成4K畫質。

Neo QLED 4K電視系列 全新Neo QLED 4K電視系列擁有三款系QN90F、QN80F和QN70F，同樣採用量子矩陣Mini-LED技術。旗艦型號QN90F採用NQ4 AI第三代處理器，能夠將內容轉化為4K畫質，並透過Neo Quantum HDR+分析每個場景，提升畫面亮度。QN90F配備霧面屏幕，不受眩光干擾；Motion Xcelerator 165Hz亦確保動態畫面清晰流暢。 另外兩款型號QN80F和QN70F則搭載NQ4第二代AI處理器，配合4K AI高解像度提升，提供AI增強的4K畫質和聲效；Motion Xcelerator 144Hz亦實現流暢且無延遲的遊戲體驗。提供43吋至100吋型號選擇，價錢由$10780至$119980不等。

OLED電視系列 全新OLED電視系列共有S95F、S90F及S85F三款，S95F及S90F採用NQ4 AI 第三代處理器，配備OLED防反光技術，另外亦支援4K AI高解像度提升Pro。S95F擁有最明亮的OLED屏幕和OLED HDR Pro，對比度豐富和色彩準確。同樣配備Motion Xcelerator 165Hz，以及經PANTONE驗證色彩，提供逼真觀賞體驗。

Samsung Art Store擴張 Samsung Art Store除了The Frame系列外，亦擴展至Neo QLED 8K系列、Neo QLED 4K系列、以及QLED系列，讓更多用戶能夠將家居電視屏幕轉化成個人的藝術畫廊。Samsung Art Store現已蒐集超過3,000 件來自全球著名藝術家、博物館和畫廊的藝術作品，包括Jean-Michel Basquiat、Salvador Dali、梵高、MoMA以及Art Basel等，另外利用生成式桌布功能以AI自由打造屏幕畫面。



雙向擺放Soundbar Samsung Soundbar全新型號HW-Q990F採用11.1.4 聲道音效，同時支援無線杜比全景聲Dolby Atmos和DTS:X，。產品配備8吋雙主動單元的低音喇叭，體積比上代更纖巧，並利用人工智能技術減少低音喇叭中的失真。另外一款HW-QS700F型號提供彈性的安裝方法，可根據家居風格作出兩個方向調整，不論是掛牆或座枱安裝，內建的陀螺儀感測器都能夠自動轉換音效輸出。

裸眼Odyssey 3D顯示器 全新Odyssey 3D（G90XF型號）顯示器配備27吋4K屏幕，裸眼3D體驗可以在遊戲中使用，無需佩戴3D眼鏡。透過Reality Hub應用程式及眼球追蹤技術和專利透鏡，將平面變成自然逼真的高清3D影像，遊戲及影像內容更加立體生動。同時支援AI影片轉換功能，能夠將影片內容轉換成3D效果。 遊戲效能有165Hz的刷新率和1ms的GtG反應時間，支援AMD FreeSync Premium和NVIDIA G-Sync、Edge Lighting功能等，G90XF顯示器售價為$14980。