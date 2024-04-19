Samsung AI電視最新型號Neo QLED 8K登場　AI運算提升畫質聲效

新增多項AI技術

全新的Neo QLED 8K系列包括QN900D和QN800D型號，作為旗艦機種，QN900D配備最強大的NQ8 AI第三代處理器。AI神經網絡處理單元速度是上一代的兩倍，同時搭載快2.2倍的GPU和30%更快的CPU。神經網絡數量從64大幅增加至512，提供了更強大的AI運算能力。

通過8K AI高解像度提升Pro，8K比起傳統4K電視多1.8倍影像清晰度和細節，有90%接近原生8K的體驗。新增的AI智能定制模式可根據內容和使用習慣，調整每個場景的畫面，例如為體育直播度身訂做的AI動態增強Pro，透過畫面偵測技術辨識運動項目，再運用演算法令快速移動的主體動作更流暢清晰。AI自動遊戲模式亦會自動分析電視上的遊戲類型，為每種遊戲提供專屬的遊戲設定。

主動式降噪音效Pro會利用AI去分析內容，並將聲音與場景中的背景聲音和房間裡的環境噪音隔離，主體追蹤環迴聲效通過將聲音與屏幕動作同步。自主修正音效功能Pro可精細調整音頻輸出，以適應播放內容和空間的聲學環境，令聲音效果更豐富真實。