Samsung AI電視最新型號Neo QLED 8K登場　AI運算提升畫質聲效

在這人工智能世代，電視都要AI化。Samsung於2024年全新推出智能電視Neo QLED 8K QN900D，搭載了NQ8 AI第三代處理器，影像處理能力大幅提升之外，使用上亦更為智能便捷，觀賞體驗更佳。
新增多項AI技術
全新的Neo QLED 8K系列包括QN900D和QN800D型號，作為旗艦機種，QN900D配備最強大的NQ8 AI第三代處理器。AI神經網絡處理單元速度是上一代的兩倍，同時搭載快2.2倍的GPU和30%更快的CPU。神經網絡數量從64大幅增加至512，提供了更強大的AI運算能力。
通過8K AI高解像度提升Pro，8K比起傳統4K電視多1.8倍影像清晰度和細節，有90%接近原生8K的體驗。新增的AI智能定制模式可根據內容和使用習慣，調整每個場景的畫面，例如為體育直播度身訂做的AI動態增強Pro，透過畫面偵測技術辨識運動項目，再運用演算法令快速移動的主體動作更流暢清晰。AI自動遊戲模式亦會自動分析電視上的遊戲類型，為每種遊戲提供專屬的遊戲設定。
主動式降噪音效Pro會利用AI去分析內容，並將聲音與場景中的背景聲音和房間裡的環境噪音隔離，主體追蹤環迴聲效通過將聲音與屏幕動作同步。自主修正音效功能Pro可精細調整音頻輸出，以適應播放內容和空間的聲學環境，令聲音效果更豐富真實。
設備系統相連
Samsung AI電視能無縫銜接家中的網絡、各式設備及物聯網系統，例如電視可與Galaxy Watch連接，使用健身追蹤器功能；將Samsung Galaxy連接，即可將智能手機變成遙控器；或是使用Samsung Galaxy Buds耳機的空間立體音訊。配合AI節能模式，有效將能源消耗降低23%。用家可調節照明、溫度、空氣品質和能耗等。
兩款新型號電視登場
Pantone認證4K電視
除了旗艦的8K系列，Neo QLED 4K系列亦搭載NQ4 AI第二代處理器，提升觀看體驗。憑藉仿真景深強化技術Pro和量子矩陣技術，在複雜場景下也能夠保持清晰的畫面對比度。電視亦是全球首款獲得Pantone認證的顯示器，色彩準確細緻。
無眩光OLED電視
Samsung首次推出無眩光OLED電視S95D，有效消除燈光反射，同時在任何照明條件下保持深邃的黑色和清晰的影像。同樣採用NQ4 AI第二代處理器，配合OLED HDR Pro技術，提供比OLED HDR+ 高出70%的亮度，對比度更銳利。電視支援Motion Xcelerator 144Hz，確保動作流暢、無延遲和大幅減少動態模糊。
由即日起至5月2日，於Samsung網上商店和各大經銷商預訂指定型號電視，即可獲得Galaxy S24 Ultra和最新型號Soundbar，更有機會參加遊戲贏取獎品。Samsung Neo QLED 8K QN900D電視系列售價由$49,980至$149,980，QN800D售$42,980至$85,980。