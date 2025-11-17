Samsung AIRSIDE店變寵物友善智能家居　科技達人分享毛孩攝影技巧

Samsung於11月以「寵」您一番幸福體驗作主題，將啟德AIRSIDE三星專門店變成寵物友善智能家居場景，試用Samsung各種產品應用到生活上，主人及寵物均可感受多裝置體驗所帶來的便利。

專門店除了有寵物自拍區，亦可試用Samsung一系列智能產品，包括透過Galaxy Watch8觀看主人寵物運動鍛鍊模式、Pet Care（寵物護理）模式的智能洗衣機及有效去除寵物毛髮的Bespoke Jet AI旋風吸塵機等。更可透過SmartThings應用程式將資訊同步在智能雪櫃外屏、流動裝置如Galaxy Z Fold7或平板電腦Galaxy Tab S11系列以及Neo QLED 4K電視上。

Samsung亦特別舉辦了各種活動包括毛孩專屬項鍊工作坊及毛孩行為訓練工作坊，11月22-23日及29-30日兩個周末，亦請來兩位人氣科技達人Pinky及Karen，分享Samsung Galaxy寵物攝影技巧及毛孩友善空間設計概念。

同時，Samsung帶來「小確幸 大禮遇」推廣活動，凡選購Samsung產品即可享多款專屬折扣及禮遇，當中包括買Galaxy Z Fold7送Galaxy Watch7、購買Galaxy Book4 Ultra即減$3500等。