Samsung Exynos 2600 旗艦5G晶片發布 傳 S26 系列手機及 Z Flip8 或配置

日前 Samsung 正式發表旗艦 5G 晶片新作 Exynos 2600，其為業界首款採用 2nm GAA 工藝生產作品，預計將應用於自家品牌 Galaxy S26 系列手機，新近盛傳最新 26 年第 2 季度推出細摺 Galaxy Z Flip8 亦可能採用。
據三星半導體公布資訊，Exynos 2600 採用 arm V9.3 架構十核處理器，1+3+6 由 3.8GHz 時脈 C1-Ultra 主核，跟 9 組 C1-Pro 高效中核組成。
走近似天璣 9500 全大核方案，Exynos 2600 配備 C1-Pro 中核由 3 組 3.25GHz 時脈、及 6 組 2.75GHz 時脈整合方案，此前流出 GeekBench 參數效能提升明顯。
結合AI 提升幀率畫質
圖像部份 Exynos 2600 配備 Xclipse 960 GPU 晶片、運算效能達前代兩倍、光追亦達 50% 提升，並整合 ENSS 技術藉 AI 提升幀率畫質，遊戲流暢度三倍加強。
Mobile Magazine 短評：Exynos 2600 晶片預計首配於自家 Galaxy S26 跟 S26+ 手機，另外韓媒 The Bell 報導品牌正考慮將其配置於 Z Flip8 細摺，與現時 Z Flip7 一樣。
資料來源：Samsung Semiconductor、IT之家
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載