Samsung Exynos 2600 旗艦5G晶片發布 傳 S26 系列手機及 Z Flip8 或配置

日前 Samsung 正式發表旗艦 5G 晶片新作 Exynos 2600，其為業界首款採用 2nm GAA 工藝生產作品，預計將應用於自家品牌 Galaxy S26 系列手機，新近盛傳最新 26 年第 2 季度推出細摺 Galaxy Z Flip8 亦可能採用。

據三星半導體公布資訊，Exynos 2600 採用 arm V9.3 架構十核處理器，1+3+6 由 3.8GHz 時脈 C1-Ultra 主核，跟 9 組 C1-Pro 高效中核組成。