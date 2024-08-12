Samsung Galaxy安全功能教學　10個設定保障私隱

使用Samsung Galaxy手機及裝置時，可按以下步驟設定多項安全功能，保障個人私隱。

現時科技不斷精進，AI、分享功能越來越普遍廣泛，方便之餘，更加要小心保護個人資料、數據安全及私隱。Samsung Galaxy有國防級多層防禦保安平台Samsung Knox保護，可簡單設定合適的個人數據保護措施，確保裝置的安全。

設定 > 安全與私隱 > 更多安全性設定 > 釘選應用程式

釘選應用程式 釘選應用程式能夠確保觀看者只停留在被釘選的應用程式中，避免因為誤觸而打開其他應用程式。該功能亦能作為「請勿打擾」模式，當你向別人展示有趣的社交媒體內容時，能夠防止彈出包括個人訊息的通知。亦能設置PIN碼，觀看者必須輸入PIN碼才能退出被釘選的應用程式。 只需開啟想要釘選的應用程式，輕觸「最近使用鍵」（或從屏幕底部向上滑動並按住），再輕觸應用程式上方的圖示，選擇「釘選此應用程式」，即可完成設定。

設定 > 裝置維護 > 維護模式

維護模式 當要將裝置送往任何評估或維修時，可保護及隱藏個人數據。當用戶透過設定當中的裝置維護開啟維護模式，或以Samsung Members應用程式開啟維護模式時，將會建立一個獨立的用戶帳號，確保本身的個人帳號及當中的數據受到保密。 在此模式下，所有個人數據包括相片、影片、聯絡資料及訊息等，均會被隱藏。另外亦能夠確保裝置中的任何數據不會被意外刪除，同時確保裝置保留基本功能作必需的評估及診斷。

設定 > 安全與私隱 > 更多安全性設定 > 安全資料夾

安全資料夾 想將個人資料進一步分開存放以確保安全的用戶，安全資料夾能夠將用戶的數據鎖定，並且無法透過手機的內存作存取。安全資料夾可用作存放最保密的數據，包括日曆、聯絡人資料，以及筆記、照片、影片、文件甚至應用程式，亦可以進行加密以提供額外的安全性。 例如身份證明副本，可以通過安全資料夾內的相機應用程式拍攝存檔，或從相簿中選擇相關圖片點擊選項，然後選擇「移動至安全資料夾」。安全資料夾將以用戶設置的PIN碼、圖形、密碼、或額外的指紋認證鎖定。

設定 > 安全與私隱 > 自動封鎖工具

自動封鎖工具 透過封鎖來自未經授權的應用程式的安裝程序，保護Galaxy裝置及個人數據，同時亦會監測惡意軟件和其他網絡安全威脅，並即時阻止任何惡意活動。此外，功能亦有效阻止惡意程式透過USB傳輸線進行安裝，這設定能為在機場等公共空間使用插座充電手機時帶來更好的保護。

自Galaxy S24系列開始，Samsung已支援長達7年的安全更新和7代的作業系統升級。

訊息應用程式保護 網絡安全威脅其中一種普遍的威脅是「零點擊攻擊」，能通過圖像傳送隨時發生，即使用戶並未進行任何操作，仍然能夠透過裝置上的軟件漏洞進行攻擊。Samsung的訊息應用程式保護能夠在接收圖像時將檔案移至設備上的一個隔離空間，在有機會造成任何損害之前處理當前潛在威脅。 訊息應用程式保護將會在受控環境中逐點檢查圖像，防止惡意程式感染到裝置的其他部分。可用於來自Google和Samsung的熱門通訊應用程式，如WhatsApp、Messenger及Telegram等，無需啟動亦會全天候運行。

快速共享及私密共享 當想分享照片但不想有關內容於網上外洩，Samsung Galaxy的私密共享，只有指定收件人才能打開傳送的檔案，並為檔案設置權限及有效期限，或設置僅限觀看權限而限制轉發。用戶亦可以隨時更改數據訪問權限、限制螢幕截圖、或查看收件人接收並打開檔案的時間。 用戶可一次傳送多達20個、合共不超過200MB的檔案，共享功能安全且全面加密，只需輕觸快速共享並選擇「開啟私密分享」即可進行共享。

三星雲端 > 選項（右上角的三點）> 設定 > 增強型數據保護，或設定 > 安全與私隱 > 更多安全性設定 > 增強型數據保護

增強型數據保護 從Galaxy S24系列開始，增強型數據保護為Galaxy裝置與Samsung Cloud同步或進行備份時提供額外保護。該功能通過端對端加密（E2EE）減少數據損失風險，確保數據只能在裝置上進行加密或解密，並且除用戶之外任何人都無法查看。 當用戶透過Samsung Cloud應用程式或設定開啟增強型數據保護時將被提示自行記錄一個Recovery Code，防止你在遺失裝置時同時遺失數據。透過端對端加密的數據僅可以在使用增強型數據保護的裝置上訪問，其他人包括Samsung在内均無法取得有關數據。

設定 > 安全與私隱

安全與私隱儀表板 可完全掌控並全面管理數據資料，透過提供一個簡單易用的界面，讓用戶查看、建立及更新應用程式權限、控制及數據共享功能。儀表板同時查看任何有潛在風險的數據，直觀地顯示裝置各方面的安全狀態。透過一鍵式操作簡單快捷地更改設定以預防潛在危險，儀表板上的項目按照涉及網上安全隱患的程度以紅色、黃色及綠色排序作警示。 Galaxy裝置會主動移除一段時間沒使用但可能仍在追蹤用戶資料的應用程式權限，權限使用可查看近期在位置追蹤、相機、話筒及其他權限上的使用情況，了解在過去24小時或7天內曾使用特定權限的相關應用程式。只需前往設定當中的安全與私隱，就能根據你的需要查看並修改權限。

設定 > 安全與私隱 > 遺失裝置保護

尋找我的手機 啟動「尋找我的手機」功能後，Samsung Find能夠定位、鎖定甚至刪除設備當中的資料以防他人取得，只要處於開機狀態，即使裝置離線或沒有連接網絡亦能操作。透過Samsung Find，用戶不只能追蹤自己的Galaxy手機、還能夠追蹤Galaxy Buds、平板、手錶和其他裝置。 另外，你的家人亦能夠透過Samsung Find應用程式協助追蹤共享的裝置，查看位置或啟用鈴聲以進行定位，更可遙距啟動省電模式來延長電池壽命，提高找回遺失裝置的機會。

設定 > 進階功能 > 進階智能

進階智能設定 透過高效安全設定來保障融合雲端AI（Cloud-based AI）與裝置AI（On-device AI），內置於支援Galaxy AI裝置當中的「進階智能設定」，用戶能夠決定是否允許數據用於增強人工智能體驗，以及是否允許在線處理以使用完整的人工智能功能。