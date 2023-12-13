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科技
2023-12-13 12:20:13

Samsung Galaxy A15、Galaxy A25 5G 海外發佈4種顏色 配 sAMOLED 螢幕

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Samsung Galaxy A15、Galaxy A25 5G 海外發佈4種顏色 配 sAMOLED 螢幕90Hz 更新率

Samsung Galaxy A15、Galaxy A25 5G 海外發佈4種顏色 配 sAMOLED 螢幕90Hz 更新率

傳聞已久Samsung 入門 5G 手機 Galaxy A15 跟 A25，較早前在海外市場正式發佈。其中大眾向 Galaxy A15 將具備 4G 跟 5G 版本、而 Galaxy A25 就僅具 5G 款式選擇；且即使作為入門機手型號，這次廠方仍慷慨地全面用上 Super AMOLED 螢幕。

Samsung Galaxy A15、Galaxy A25 5G 海外發佈4種顏色 三星越南公布Samsung Galaxy A15、Galaxy A25 5G 規格，內置 5,000mAh 電池 三星越南公布Samsung Galaxy A15、Galaxy A25 5G 規格，內置 5,000mAh 電池

據Samsung 越南官方網頁公佈資訊，Galaxy A15 系列跟 Galaxy A25 5G，將會在週六（12 月 16 日）正式上市，其將提供黃、淺藍（Fantasy Blue）、藍（Optimistic Blue）及黑色款選擇，Galaxy A15 4G 版售 499 萬越南盾（約$1,610）、5G 版售 629 萬越南盾（約$2,020），Galaxy A25 5G 則以659 萬越南盾（約$2,120）價格開售。

考慮到三星香港曾引入 Galaxy A14 5G 手機，故作為後繼機型的 A15 5G 頗有機會推出香港版。規格上 A15 5G 配備天璣 6100+ 晶片組，畫面用上 6.5 吋 FHD+ 解像 90Hz 更新率 sAMOLED 水滴屏，攝影方面提供 5,000 萬像主鏡、500 萬像廣角跟 200 萬像微距組成機背三鏡，對應機側電源／指紋鍵、內置 5,000mAh 電池及支援 25W 快充。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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