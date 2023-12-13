Samsung Galaxy A15、Galaxy A25 5G 海外發佈4種顏色 配 sAMOLED 螢幕

Samsung Galaxy A15、Galaxy A25 5G 海外發佈4種顏色 配 sAMOLED 螢幕90Hz 更新率

傳聞已久Samsung 入門 5G 手機 Galaxy A15 跟 A25，較早前在海外市場正式發佈。其中大眾向 Galaxy A15 將具備 4G 跟 5G 版本、而 Galaxy A25 就僅具 5G 款式選擇；且即使作為入門機手型號，這次廠方仍慷慨地全面用上 Super AMOLED 螢幕。

據Samsung 越南官方網頁公佈資訊，Galaxy A15 系列跟 Galaxy A25 5G，將會在週六（12 月 16 日）正式上市，其將提供黃、淺藍（Fantasy Blue）、藍（Optimistic Blue）及黑色款選擇，Galaxy A15 4G 版售 499 萬越南盾（約$1,610）、5G 版售 629 萬越南盾（約$2,020），Galaxy A25 5G 則以659 萬越南盾（約$2,120）價格開售。