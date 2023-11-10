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科技
2023-11-10 06:30:56

Samsung Galaxy A25 5G規格 傳配 Exynos 1280、25W 充電、入網 FCC！

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Samsung Galaxy A25 5G規格 傳配 Exynos 1280、25W 充電、入網 FCC！

Samsung Galaxy A25 5G規格 傳配 Exynos 1280、25W 充電、入網 FCC！

近日三星手機消息不斷，除來年重點作 Galaxy S24 系列、跟傳聞中價位摺屏 Galaxy Z FE 外，早前又有大眾向裝置 Galaxy A25 的相關資訊流出。

Samsung Galaxy A25 5G渲染圖，初步有4隻顏色選擇（微博） Samsung Galaxy A25 5G渲染圖，初步有4隻顏色選擇（微博） Samsung Galaxy A25 5G渲染圖，初步有4隻顏色選擇（微博） Samsung Galaxy A25 5G渲染圖，初步有4隻顏色選擇（微博）

有外媒早前展示了四色款疑似 Galaxy A25 的官方渲染圖，當中可看到裝置將具黑、淺藍、青檸綠及藍灰共四種配色，機背鏡頭部份 A25 似乎沿用 S23 系列加入的無模組縱向三鏡排列設計，屏幕部份則配備了水滴屏面板。據透露 Galaxy A25 機身體積為 162 x 77.5 x 8.3 mm，螢幕大小為 6.44 吋並用上側邊電源／指紋鍵組合。

新近又有外媒上傳了型號為 SM-A256U 三星手機，亦即 Galaxy A25 的 FCC 認證截圖，當中可看到裝置將支援具 11V／2.25A 輸出三星 EP-TA800 25W 充電器，對應 NFC、802.11 a/ac 及兼容 5G NR 制式。

SM-A256U 三星手機規格流出 s5e8825 晶片會否被使用？

考慮到日前 GeekBench 網頁有相同型號三星手機測試數據被上傳，當中顯示其配備 s5e8825 晶片亦即品牌自家 Exynos 1280 入門 5G 晶片組，內置 8GB RAM 及預載 Android 14。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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