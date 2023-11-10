Samsung Galaxy A25 5G規格 傳配 Exynos 1280、25W 充電、入網 FCC！

近日三星手機消息不斷，除來年重點作 Galaxy S24 系列、跟傳聞中價位摺屏 Galaxy Z FE 外，早前又有大眾向裝置 Galaxy A25 的相關資訊流出。

有外媒早前展示了四色款疑似 Galaxy A25 的官方渲染圖，當中可看到裝置將具黑、淺藍、青檸綠及藍灰共四種配色，機背鏡頭部份 A25 似乎沿用 S23 系列加入的無模組縱向三鏡排列設計，屏幕部份則配備了水滴屏面板。據透露 Galaxy A25 機身體積為 162 x 77.5 x 8.3 mm，螢幕大小為 6.44 吋並用上側邊電源／指紋鍵組合。

新近又有外媒上傳了型號為 SM-A256U 三星手機，亦即 Galaxy A25 的 FCC 認證截圖，當中可看到裝置將支援具 11V／2.25A 輸出三星 EP-TA800 25W 充電器，對應 NFC、802.11 a/ac 及兼容 5G NR 制式。