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科技
2024-01-10 06:00:00

Samsung Galaxy A25 5G 實測｜設螢幕指紋辨識 儲存彈性大

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Samsung Galaxy A25 5G 實測｜設螢幕指紋辨識 儲存彈性大

Samsung Galaxy A25 5G 實測｜設螢幕指紋辨識 儲存彈性大

Samsung 三星近期在香港推出兩款較低價位的5G 手機，其中Samsung Galaxy A25 5G採用自家晶片組 Exynos 1280，並採用的 6.5 吋 FHD+ Infinity-U Super AMOLED 屏幕，跟 5,000 萬像三鏡等。本文會作詳細評測，螢幕指紋辨識、儲存彈性以致鏡頭攝影功能都會一一分析。

Samsung Galaxy A25 5G 擴充方面置於機左側 SIM 卡槽 Samsung Galaxy A25 5G 三選二設計兩面 Nano SIM／Micro SD 卡槽 Samsung Galaxy A25 5G 機身底設有揚聲器、Type-C 接口及3.5mm耳機插槽 Samsung Galaxy A25 5G 附設螢幕指紋辨識器的電源及音量鍵設於設於機身右側。 Samsung Galaxy A25 5G 配備螢幕指紋辨識

Samsung Galaxy A25 5G 規格 

Samsung Galaxy A25 5G 的外型與一眾Galaxy A 系列設計相似，採用方正的設計，讓手機整體造型更美觀。按鍵部份因手機配備螢幕指紋辨識，故鍵組採用簡單右側電源及音量鍵排列；擴充方面置於機左側 SIM 卡槽，採用三選二兩設計，儲存彈性甚至比不對應記憶卡的旗艦機型更好。附設螢幕指紋辨識器的電源及音量鍵設於設於機身右側。機身底設有揚聲器、Type-C 接口及3.5mm耳機插槽。

Samsung Galaxy A25 5G 搭載 Android 14 + One UI 6 系統，128GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有108GB 空間供用家使用。具包含遊戲模式 Dolby Atmos 聲效、跟 120Hz 更新率切換。Galaxy A25 5G 配備 Exynos 1280 處理器，內建6GB RAM + 128GB ROM，電池容量為5,000mAh(支援25W有線快速充電)。Samsung Galaxy A25 5G 配備Exynos 1280 處理器的 Galaxy A25 5G 於各項跑分成績屬入門水平。

Samsung Galaxy A25 5G 搭載 Android 14 + One UI 6 系統 Samsung Galaxy A25 5G 可以釋放記憶體 Samsung Galaxy A25 5G 跑分成績 Samsung Galaxy A25 5G 跑分成績 Samsung Galaxy A25 5G 跑分成績 Samsung Galaxy A25 5G 配備 Exynos 1280 處理器 Samsung Galaxy A25 5G 內建6GB RAM + 128GB ROM Samsung Galaxy A25 5G 具包含遊戲模式 Dolby Atmos 聲效、跟 120Hz 更新率切換 Samsung Galaxy A25 5G 具包含遊戲模式 Dolby Atmos 聲效、跟 120Hz 更新率切換 Samsung Galaxy A25 5G 具包含遊戲模式 Dolby Atmos 聲效、跟 120Hz 更新率切換

Samsung Galaxy A25 5G 鏡頭及價錢

Samsung Galaxy A25 5G 搭載5,000萬像主鏡頭 + 800萬像景深鏡頭 + 200萬像微距鏡頭，預設 5 組焦距切換、50MP 全像素置於頂欄工具列「相片比例」當中。Galaxy A25 5G 定價為$2,398，將提供鑽石黑、 鑽石黃及鑽石藍三色。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

▼Samsung Galaxy A25 5G 攝影能力實測相片▼

Samsung Galaxy A25 5G 相機攝影實測 Samsung Galaxy A25 5G 相機攝影實測 Samsung Galaxy A25 5G 相機攝影實測 Samsung Galaxy A25 5G 相機攝影實測 Samsung Galaxy A25 5G 相機攝影實測 Samsung Galaxy A25 5G 相機攝影預設 5 組焦距切換 Samsung Galaxy A25 5G 相機攝影預設 5 組焦距切換 Samsung Galaxy A25 5G 設5,000萬像主鏡 + 800萬像景深鏡頭 + 200萬像微距鏡頭。
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