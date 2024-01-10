Samsung Galaxy A25 5G 實測｜設螢幕指紋辨識 儲存彈性大

Samsung 三星近期在香港推出兩款較低價位的5G 手機，其中Samsung Galaxy A25 5G採用自家晶片組 Exynos 1280，並採用的 6.5 吋 FHD+ Infinity-U Super AMOLED 屏幕，跟 5,000 萬像三鏡等。本文會作詳細評測，螢幕指紋辨識、儲存彈性以致鏡頭攝影功能都會一一分析。

Samsung Galaxy A25 5G 規格

Samsung Galaxy A25 5G 的外型與一眾Galaxy A 系列設計相似，採用方正的設計，讓手機整體造型更美觀。按鍵部份因手機配備螢幕指紋辨識，故鍵組採用簡單右側電源及音量鍵排列；擴充方面置於機左側 SIM 卡槽，採用三選二兩設計，儲存彈性甚至比不對應記憶卡的旗艦機型更好。附設螢幕指紋辨識器的電源及音量鍵設於設於機身右側。機身底設有揚聲器、Type-C 接口及3.5mm耳機插槽。

Samsung Galaxy A25 5G 搭載 Android 14 + One UI 6 系統，128GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有108GB 空間供用家使用。具包含遊戲模式 Dolby Atmos 聲效、跟 120Hz 更新率切換。Galaxy A25 5G 配備 Exynos 1280 處理器，內建6GB RAM + 128GB ROM，電池容量為5,000mAh(支援25W有線快速充電)。Samsung Galaxy A25 5G 配備Exynos 1280 處理器的 Galaxy A25 5G 於各項跑分成績屬入門水平。