Samsung Galaxy A55 5G效果圖疑曝光 罕有鋁合金外框襯圓滑邊角

Samsung Galaxy A55效果圖疑曝光 罕有鋁合金外框襯圓滑邊角

以往走效能價格比路線的Samsung Galaxy A 系列手機，大都配備塑膠框架；不過據較早前流出、疑似三星未發佈手機 Galaxy A55 5G 的官方效果圖，就似乎看到裝置或「重本」用上更結實鋁合金框架製成機身。

較早前有外媒展示了疑似Samsung 中階 5G 手機 Galaxy A55 的丁香（Awesome Lilac）、冰藍（Awesome Iceblue）與海軍藍（Awesome Navy）色款官方渲染圖，圖片中看到裝置跟同期其他 A 系列手機最大分別，似乎是前者框架部份將改進更堅固的鋁合金材質製成；除此以外 A55 系列基本沿用近年三星裝置常見的圓滑邊角、無模組開孔機背三鏡等設計語言。