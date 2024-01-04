Samsung Galaxy A55 5G效果圖疑曝光 罕有鋁合金外框襯圓滑邊角

以往走效能價格比路線的Samsung Galaxy A 系列手機，大都配備塑膠框架；不過據較早前流出、疑似三星未發佈手機 Galaxy A55 5G 的官方效果圖，就似乎看到裝置或「重本」用上更結實鋁合金框架製成機身。
較早前有外媒展示了疑似Samsung 中階 5G 手機 Galaxy A55 的丁香（Awesome Lilac）、冰藍（Awesome Iceblue）與海軍藍（Awesome Navy）色款官方渲染圖，圖片中看到裝置跟同期其他 A 系列手機最大分別，似乎是前者框架部份將改進更堅固的鋁合金材質製成；除此以外 A55 系列基本沿用近年三星裝置常見的圓滑邊角、無模組開孔機背三鏡等設計語言。
綜合資訊，Galaxy A55 5G 將與同期其他 A 系列手機一樣，會配備自家研發的中階 5G 晶片組 Exynos 1480，其除了以三星 4nm 製程生產外，亦可能為品牌首款採用建基於 AMD RDNA2 繪圖技術 Xclipse 530 GPU 產品。其他規格方面，A55 5G 或具達 8+256 儲存配置，6.5 吋 FHD+ 解像 120Hz 更新率 AMOLED 螢幕，機背 5,000 萬像三鏡頭及支援 25W 充電。
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