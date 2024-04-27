Samsung Galaxy AI更新支援廣東話　即時翻譯口語化內容

想用AI人工智能但大多只能支援英文，Samsung Galaxy AI由即日起將會支援廣東話！透過語言包下載，支援更多語言，包括阿拉伯語、印尼語、俄語以及3種方言—澳洲英語、魁北克法語和香港用家最期待的廣東話。

現時Galaxy AI支援13種語言，Samsung亦計劃在今年內陸續為Galaxy AI新增羅馬尼亞語、土耳其語、荷蘭語、瑞典語，以及繁體中文和歐洲葡萄牙語。由即日起，Galaxy S24系列、Galaxy S23系列、Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5以及 Galaxy Tab S9系列（不包括Galaxy Tab S9 FE系列）的用戶只需在裝置設定中，在一般管理的語言包查看可供下載選項，即可下載新增語言包。

AI功能即譯廣東話

Galaxy AI在新增支援語言後，將可盡情使用多個Galaxy AI功能，當中包括以下功能：

通話助手

在即時通話中提供雙向實時的語音及文字翻譯成廣東話

即時翻譯

可迅速透過分屏顯示實時對話翻譯

聊天助手

Samsung鍵盤支援文字翻譯及根據內容和使用場景生成寫作風格建議。廣東話用家可輸入口語化內容，透過Galaxy AI進行識別並翻譯至其他語言，或將其他語言內容以繁體中文翻譯成口語化文字

筆記助手

可透過AI生成筆記摘要、格式化內容及筆記封面

轉錄助手

運用AI及文字轉錄生成摘要及翻譯對話

瀏覽助手

通過生成簡潔摘要及翻譯網頁文章