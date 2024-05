支援更多機種

是次Galaxy One UI 6.1軟件更新,以上機種能使用Galaxy AI功能如聊天助手、語音翻譯、通話助手、筆記助手、轉錄助手、瀏覽助手及相片助手;不過相片環境螢幕牆紙、AI生成式桌面背景、Instant Slow-mo則未能使用。另外,Galaxy S21系列、Galaxy Z Fold3及 Galaxy Z Flip3亦會開始支援Circle to Search with Google功能。