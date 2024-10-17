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科技
2024-10-17 18:07:39

Samsung Galaxy Book4 Edge Copilot+ PC推15吋型號　降低規格性價比更高

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Samsung Galaxy Book4 Edge即將推出全新15吋型號，同樣可使用Copilot+ PC的AI功能。

Samsung Galaxy Book4 Edge即將推出全新15吋型號，同樣可使用Copilot+ PC的AI功能。

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Samsung Galaxy Book4 Edge即將推出全新15吋型號，這部Copilot+手提電腦搭載Qualcomm Snapdragon X Plus 8核心處理器，同樣可使用AI功能，價錢亦只需$7180更加抵玩。

Samsung Galaxy Book4 Edge 15吋尺寸為355.4 x 250.4 x 16.5毫米，重量1.5kg。 Samsung Galaxy Book4 Edge配備15.6吋16:9 FHD屏幕，峰值亮度為300nits、60Hz更新率。

基本配置齊備

Galaxy Book4 Edge使用頂級配置，價錢由$13680起跳，這部全新15吋型號規格稍低一點。輕巧纖薄的機身設計，配合15.6吋抗眩光FHD顯示屏幕。有齊多款連接接口，包括USB-C、USB-A、HDMI、耳機接口以及Micro SD卡槽。產品同時搭載強大電池，支援超快速充電功能。

Snapdragon X Plus處理器

Galaxy Book 4 Edge 15吋採用Snapdragon X Plus 8核心處理器，而非16吋的Snapdragon X Elite，但都可使用各種Copilot+ PC 的功能，包括Cocreator、Windows Studio Effects及Live Captions等。內置16GB RAM + 512GB儲存，足夠日常使用。

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流動AI生態圈

Samsung Galaxy生態圈可使用Microsoft Phone Link，讓用戶能夠透過手提電腦控制及管理Galaxy智能手機，並使用一系列Galaxy AI效能，包括即時翻譯、相片助手、Circle to Search等，亦有Samsung Knox的安全保護。

Galaxy Book4 Edge （15吋）將於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站發售，將於10月25日上市，只設霧灰藍一色，建議零售價$7180。

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