Samsung Galaxy Book4 Edge Copilot+ PC推15吋型號　降低規格性價比更高

Samsung Galaxy Book4 Edge即將推出全新15吋型號，同樣可使用Copilot+ PC的AI功能。

Samsung Galaxy Book4 Edge即將推出全新15吋型號，這部Copilot+手提電腦搭載Qualcomm Snapdragon X Plus 8核心處理器，同樣可使用AI功能，價錢亦只需$7180更加抵玩。

Galaxy Book 4 Edge 15吋採用Snapdragon X Plus 8核心處理器，而非16吋的Snapdragon X Elite，但都可使用各種Copilot+ PC 的功能，包括Cocreator、Windows Studio Effects及Live Captions等。內置16GB RAM + 512GB儲存，足夠日常使用。

Galaxy Book4 Edge使用頂級配置，價錢由$13680起跳，這部全新15吋型號規格稍低一點。輕巧纖薄的機身設計，配合15.6吋抗眩光FHD顯示屏幕。有齊多款連接接口，包括USB-C、USB-A、HDMI、耳機接口以及Micro SD卡槽。產品同時搭載強大電池，支援超快速充電功能。

流動AI生態圈

Samsung Galaxy生態圈可使用Microsoft Phone Link，讓用戶能夠透過手提電腦控制及管理Galaxy智能手機，並使用一系列Galaxy AI效能，包括即時翻譯、相片助手、Circle to Search等，亦有Samsung Knox的安全保護。

Galaxy Book4 Edge （15吋）將於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站發售，將於10月25日上市，只設霧灰藍一色，建議零售價$7180。