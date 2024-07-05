熱門搜尋:
將軍澳綁架案 歐洲國家盃 英國大選2024 Anson Lo生日 多啦A夢 DSE 2024 THE SOUTHSIDE 機票優惠 的士 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-07-05 15:15:00

Samsung Galaxy Buds 3 Pro耳機實物曝光　外型更似AirPods增一亮點

分享：
Galaxy Buds 3 Pro耳機在實物相片在網上流出。（圖片來源：ICE UNIVERSE@X）

Galaxy Buds 3 Pro耳機在實物相片在網上流出。（圖片來源：ICE UNIVERSE@X）

隨著Samsung重大發布會Galaxy Unpacked將於下星期舉行，網上亦越來越多洩密圖片，包括即將推出的Galaxy Buds 3 Pro無線藍牙耳機。耳機在多年來首次改變設計，看起來非常像AirPods。9to5Google報道，耳機及零售包裝在網上正式曝光，更發現了Galaxy Buds 3 Pro，多了一組LED燈條。

圖中可見Galaxy Buds 3 Pro充電盒的外殼以半透明設計，形狀也似AirPods Pro。（圖片來源：ICE UNIVERSE@X） Galaxy Buds 3 Pro的有柄耳機設計上，多了一條LED燈條。（圖片來源：ICE UNIVERSE@X） Galaxy Buds 3 Pro用自家的快速配對系統連接。（圖片來源：ICE UNIVERSE@X）

新增LED燈條

網上多次流傳Galaxy Buds 3 Pro的渲染圖像，具有帶柄的設計和全新外殼。Ice Universe在X上發布的圖片顯示，Galaxy Buds 3 Pro的顏色與之前所見的灰色相同，設計非常像Apple的AirPods Pro，而像在Watch 7上出現的橙色和藍色點綴也清晰可見。在另一張流出的圖片中，可以清楚地看到Galaxy Buds 3 Pro的機柄上有LED燈條，並可以點亮及熄滅，不過這些LED的用途仍然不清楚。

第三張圖片還顯示了Samsung的快速配對系統，暗示Google的快速配對系統可能仍然不會被使用。理論上兩者都可以共存，但用法可能會更混亂。

Ad Block
Samsung Galaxy Buds 3的包裝盒於IG上曝光。（圖片來源：phonepointdar@Instagram）

Samsung Galaxy Buds 3的包裝盒於IG上曝光。（圖片來源：phonepointdar@Instagram）

官方包裝圖洩密

另一媒體GSMArena在Instagram上找到了一張非Pro版Galaxy Buds 3的圖片，顯示了Buds 3的官方零售包裝。Samsung計劃即將推出Galaxy Buds 3和Buds 3 Pro，很大機會與Galaxy Z Fold 6和Flip 6一同在7月10日的Unpacked活動上發布。

消息來源：9to5Google