Samsung Galaxy Buds 3 Pro耳機實物曝光　外型更似AirPods增一亮點

隨著Samsung重大發布會Galaxy Unpacked將於下星期舉行，網上亦越來越多洩密圖片，包括即將推出的Galaxy Buds 3 Pro無線藍牙耳機。耳機在多年來首次改變設計，看起來非常像AirPods。9to5Google報道，耳機及零售包裝在網上正式曝光，更發現了Galaxy Buds 3 Pro，多了一組LED燈條。

新增LED燈條

網上多次流傳Galaxy Buds 3 Pro的渲染圖像，具有帶柄的設計和全新外殼。Ice Universe在X上發布的圖片顯示，Galaxy Buds 3 Pro的顏色與之前所見的灰色相同，設計非常像Apple的AirPods Pro，而像在Watch 7上出現的橙色和藍色點綴也清晰可見。在另一張流出的圖片中，可以清楚地看到Galaxy Buds 3 Pro的機柄上有LED燈條，並可以點亮及熄滅，不過這些LED的用途仍然不清楚。

第三張圖片還顯示了Samsung的快速配對系統，暗示Google的快速配對系統可能仍然不會被使用。理論上兩者都可以共存，但用法可能會更混亂。